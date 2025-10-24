El diálogo entre culturas, la arqueología y la tradición configuran una nueva jornada en Periplo 2025

Conocer la historia para no repetir errores y comprender a otras culturas para crecer en humanidad. Periplo 2025, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, plantea este viernes observar desde una nueva perspectiva, limpia de estereotipos, a otros colectivos y civilizaciones, tanto del pasado como del presente.
LAGO MARTIÁNEZ
Para ello contará en el Complejo Turístico Costa de Martiánez con Agustín Pániker, experto en la cultura tradicional de Asia; Noemí Sabugal, escritora reconocida por su registro de las memorias que habitan en las costas españolas, y Jordi Serrallonga, arqueólogo trotamundos con experiencia en cuatro continentes.
Acompañado de la editora Pilar Rubio Remiro, Pániker propondrá (18.00 horas) Descolonizar la mirada, invitando al público a conocer la India desde su diversidad cultural, social e histórica. Después (19.15), y también junto a Rubio Remiro, Noemí Sabugal conversará acerca de su libro Laberinto mar: Un viaje por la vida y la historia de nuestras costas. Para finalizar, Jordi Serrallonga dialogará (20.30) con Eduardo García Rojas sobre su obra Un arqueólogo nómada en busca del Dr. Jones.
Pero antes de estos tres encuentros, la escritora Beatriz Berrocal protagoniza (16.30 horas) un encuentro con el público infantil y familiar, titulado Cuentos para comprender el mundo.
La agenda en detalle se puede consultar en el sitio web festivalperiplo.com.