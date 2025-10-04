El Festival Insularia despliega a partir de hoy ‘Km 0’, para poner en valor el cine hecho en El Hierro

El Festival Insularia-Islas del Mundo en Red aborda desde este domingo Km 0, una sección dedicada a reconocer el talento y el cine realizado en El Hierro, su sede principal. La programación reúne títulos con presencia en festivales internacionales y busca destacar a la isla como plató natural de rodaje, al tiempo que acerca estas producciones al público herreño.
Se podrán ver films de Jeniffer Castañeda (Gleich), Andrés Koppel (La raya), Dácil Pérez de Guzmán (La última isla) y Roberto Rodríguez (El Hierro. Isla del Meridiano). En el caso de Rodríguez, su obra forma parte del Fondo Blaauboer-Rodríguez Castillo, del Cabildo de La Palma, digitalizado por Filmoteca Canaria. Merced a esta cesión, el festival proyecta El Hierro. Isla del Meridiano.
La programación de hoy domingo se desarrollará en la plaza de Sabinosa, en La Frontera (20.30 horas), y contará con la presencia del actor José Luis de Madariaga. Más tarde, el jueves 9 de octubre, contará con dos escenarios: el Centro Cultural Asabanos, en Valverde (19.00), con la directora Dácil Pérez de Guzmán, y en la plaza de El Pinar (20.30), con Andrés Koppel.
Además, durante el festival, se entregan kits de productos locales de MercaHierro a los invitados, una iniciativa que apuesta por el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, a la vez que promueve la gastronomía herreña como parte esencial de la identidad cultural de la isla.
Km 0 se concibe como un cine itinerante en la isla, de modo que las películas que la edición pasada se proyectaron en un municipio, rotan al siguiente para ser vistas en otro, para acercar el cine local a diferentes públicos, reforzando el espíritu comunitario y descentralizado del festival.
La iniciativa está patrocinada por Promotur, Turismo de Islas Canarias, del Gobierno regional, y cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro y la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que son sedes del festival.