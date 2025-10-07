El FIC 2025 se despide en Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte y Los Realejos con una amplia agenda

El Festival Internacional Clownbaret afronta su último fin de semana. Tras recorrer 12 municipios del Archipiélago, el FIC 2025 completará un total de 88 funciones con una celebración del clown y el circo contemporáneo en las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna entre el viernes y el domingo. Tampoco faltarán las actuaciones de teatro. Payasos en Ruta llevará a Anatoli Akerman al Teatro Cine Los Realejos y a Fred Blin al Auditorio Capitol de Tacoronte. En ambos casos, el sábado, desde las 20.30 horas.
PLAZA DEL PRÍNCIPE
La capital tinerfeña, sede principal de la decimonovena edición del FIC, albergará espectáculos la tarde del viernes, así como la mañana y la tarde del sábado y el domingo. La programación incluye 20 actuaciones gratuitas al aire libre, en la plaza del Príncipe y en localizaciones itinerantes por el centro de la ciudad. Toda la información está disponible en el sitio web festivalinternacionalclownbaret.com.
Los Hermanos Infoncundibles, con su humor, habilidades y música, ejercerán como maestros de ceremonias y llevarán a cabo números circenses antes de las actuaciones, que van a estar protagonizadas por Leo Bassi, Compagnie Colbok, Duo Full House, Compañía Joca, Compañía Jimena Cavalletti, Fred Blin, La Fatal Compañía, Pau Palaus y Clownbaret.
La Laguna se une un año más a la celebración. El viernes, la plaza del Cristo se llenará de arte con el catalán Pau Palaus y el austríaco Anatoli Akerman. El sábado, desde las 17.30 horas, Colbok ofrecerá su espectáculo itinerante entre la calle de Viana y la plaza del Cristo.
En esta edición, el Festival Internacional Clownbaret ha reforzado el mensaje de inclusión social y sostenibilidad a través de las actividades asociadas, que se extienden más allá de las calles, teatros y plazas de Canarias, llegando a quienes más lo necesitan. A través de los Payasos Sociales, el FIC 2025 lleva alegría y risas a hospitales, centros de mayores y centros de personas con discapacidad, transformando espacios y brindando momentos de felicidad compartida.
De forma paralela, los talleres de circo para escolares ofrecen una aproximación lúdica a las artes escénicas y, junto a las funciones para los estudiantes, abren las puertas del circo al alumnado, estimulando su imaginación a través de sus valores.
El compromiso social del Festival Internacional Clownbaret se refuerza igualmente con su reciente adhesión al distintivo Cultura que Cuida, un sello solidario otorgado por AFES Salud Mental. Este reconocimiento pone de relieve la labor del festival en la promoción de la inclusión, la accesibilidad y la lucha contra el estigma en salud mental. La colaboración con AFES Salud Mental, una entidad dedicada a apoyar a personas con problemas de salud mental y sus familias, demuestra que es esencial poner en valor una cultura sostenible e inclusiva.