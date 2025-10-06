El Ficindie 2025 recala esta semana en la Universidad de La Laguna y en la Real Sociedad Cosmológica

El Ficindie 2025, el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias, visita hoy martes la Universidad de La Laguna (ULL). La sede de la Fundación General ULL acoge (16.00 horas) una sesión dedicada al cine independiente canario en la que se proyectará la selección oficial de films de esta edición, con la presencia de la directora de fotografía Ivana Vladic y la experta Cristo Gil. Tras la proyección se desarrollará la mesa de debate Cine independiente canario, modelo de negocio y cómo emprender en el sector.
El recorrido del festival continúa el sábado en la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma. A partir de las 18.00 horas se presentará nuevamente la selección de cortometrajes y, posteriormente, se estrenará el videoclip Determinación, del artista palmero Aranfaibo (Joel Pérez Noguera), seguido de un coloquio con el rapero Joel y el cineasta Rumen Justo. La velada concluirá con la proyección de la obra Guacimara.