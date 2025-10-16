El IX Festival de Fado de Canarias recibe a José Geadas en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) celebra desde hoy jueves el IX Festival de Fado de Canarias. La muestra musical incluye dos conciertos, una exposición y un documental. En la Sala de Arte Paraninfo Pablo González Vera se inaugura esta tarde (17.00 horas) la muestra Ecos del fado en el arte portugués (siglos XIX-XXI), que podrá contemplarse hasta el 30 de octubre.
Horas más tarde (20.30 horas), el joven fadista y compositor luso José Geadas ofrecerá un concierto en el espacio escénico de la ULL. El día 23 (20.30 horas), será el turno de la cantante Sofía Ramos. Las localidades para ambos conciertos, a partir de 10 euros, pueden adquirirse en el sitio web ecoentradas.com.
También para el 23 de octubre (19.00 horas), con entrada libre, se ha programado la proyección del documental Fado, de Aurelio Vasques y Sofía Portugal, que intenta explicar qué es el fado para quien lo conoce y para quien no, desde el punto de vista interior del hacedor de fados, del compositor al guitarrista, pasando obligatoriamente por quien lo canta, pero también por quien lo estudia.