El La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya se jugará a puerta cerrada

El La Laguna Tenerife -Bnei Herzliya de la Basketball Champions League que se jugará el próximo martes, 14 de octubre, se jugará a puerta cerrada, según un comunicado conjunto del equipo aurinegro junto al Manresa, que jugará en Eurocup contra el Hapoel Jerusalem.
En el comunicado, La Laguna Tenerife asegura que reitera “nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte. Rechazamos categóricamente cualquier forma violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto”.
Añade que “los clubes implicados no podemos decidir, de forma unilateral, no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos, con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones”.
Por último aseguran que “en relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la informaciór y las recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido que: los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en el Santiago Martín y el Nou Congost se disputarán a puerta cerrada. Una decisión que se adopta para garantizar la seguridad de todas las personas implicadas y el correcto desarrollo de los encuentros, en el marco del cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales”.