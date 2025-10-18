El Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik reúne a Elsa López y jóvenes voces de la literatura canaria

La antología literaria Te pondrán flores en el estómago, de Ediciones La Palma, fue este viernes el foco de un nuevo encuentro literario organizado por el Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik. Los Nuevos flujos de literatura canaria, subtítulo de esta publicación que va por su segunda edición, protagonizaron una velada que estuvo encabezada por la Premio Canarias de Literatura en 2022, Elsa López, editora y madrina de muchas voces de la joven creación literaria actual. El acto se desarrolló en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife.
Junto a Elsa López, intervinieron dos destacadas firmas de la creación literaria actual: Marcos Dosantos y Covadonga García Fierro, además de otras autoras que participan en esta antología. La cita contó con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y la colaboración del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con el que el Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik ha iniciado una nueva línea de colaboración tras la reciente reapertura del centenario espacio cultural santacrucero.
Te pondrán flores en el estómago (2024), que se puede adquirir en la Librería de Mujeres de la capital tinerfeña, reúne textos narrativos, poéticos y dramáticos de autoría canaria, todos ellos con firmas de creadores y creadoras menores de 40 años procedentes de distintas islas o vinculadas a ellas.
Conviven en el mismo volumen tanto autorías que, pese a su juventud, ya cuentan con reconocidas trayectorias como otras que están empezando a abrirse paso en el mundo literario. De esta forma, el libro ofrece una panorámica sobre la riqueza en la literatura canaria actual.
Este es un proyecto que impulsa Elsa López, madrina de una juventud escritora canaria que construye narrativas y poéticas en torno a asuntos como la identidad, el paisaje, las relaciones humanas, la memoria familiar y colectiva, el amor o el cuerpo propio. Sus páginas contienen, en su mayoría, textos inéditos de diversos estilos y formatos.
La responsable de la edición es Paula Fernández Hernández, doctora en Estudios Culturales y Literatura Hispánica y docente en la Universidad de La Laguna, y la integran 15 nombres: Andrea Abreu, Nayra Bajo de Vera, Fabio Carreiro, Manuel Conejo, Marcos Dosantos, Covadonga García Fierro, Celia Lorenzo, Echedey Medina, Beatriz Morales, Sandra Padrón, Antonio M. Piñero, Dimas Prychyslyy, Alba Tavío, Óscar Liam Torres y María Valerón.