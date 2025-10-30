El presupuesto del Cabildo de Tenerife para 2026 crece hasta los 1.278 millones

El presupuesto consolidado del Cabildo de Tenerife para el próximo 2026 crecerá hasta los 1.278 millones , lo que supone un incremento del 10% (119 millones más) respecto a las cuentas de 2025 y del 21% respecto a las de 2023. Así lo anunciaron ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente insular, Lope Afonso, quienes desgranaron los diferentes ejes y áreas del presupuesto, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de ayer. La previsión es que las cuentas insulares entren en vigor el 1 de enero para poder tener una “gran capacidad de ejecución”, indicó Dávila.
La presidenta insular afirmó que es “el tercer mayor” presupuesto de entre las entidades locales de toda España. “Es un presupuesto ambicioso, responsable, que mira al futuro y desde la estabilidad de un Gobierno que permite aprobar unos presupuestos”, enfatizó.
Asimismo, destacó que son las cuentas “más sociales de la historia de Tenerife”, destinándose 417 millones a las políticas sociales (que incluyen las áreas de acción social, inclusión, voluntariado y participación ciudadana, vivienda, cooperación municipal y empleo, educación y juventud), lo que supone un aumento del 17% respecto a 2025 y del 33% en cuanto a 2023. Destacó la partida de Vivienda, que con 15,2 millones crece un 48% respecto a 2025.
Dávila también puso en valor las partidas destinadas a movilidad (con 256 millones), políticas medioambientales y sector primario (202 millones) o los 67 millones para Aguas. Mientras, la inversión se mantiene en cifras similares a las del año pasado, con 257 millones, si no se contabiliza el crédito de 70 millones solicitado con cargo al presupuesto actual.
La presidenta también destacó que el 90,5% del presupuesto (1.040 millones) se destina directamente a impulsar la actividad económica. Y afirmó que estos presupuestos “permiten consolidar la posición de liderazgo” que la Isla ha logrado alcanzar en los dos últimos años, ya que “está liderando el crecimiento económico y de la empleabilidad” en Canarias.
En cuanto a si el plan económico financiero 2025-2026 al que está sometido el Cabildo, tras superar en 2024 el límite de la regla de gasto, ha influido en la elaboración de las cuentas, Rosa Dávila respondió que “no ha tenido ningún impacto”. “Lo que sí ha influido fue la decisión de saltarnos la regla de gasto que nos ha permitido tener un techo mucho más alto. Gracias a eso, podemos tener un presupuesto ambicioso con crecimiento de 119 millones”, apuntó, a la vez que enfatizó que “estamos aprobando un presupuesto realizado en estabilidad”.
Por su parte, Lope Afonso afirmó que con estas cuentas se demuestra la “responsabilidad” del Gobierno y destacó el “récord presupuestario” en políticas sociales (417 millones), donde se destinan 24 millones para licitar diez infraestructuras sociosanitarias que permitirán generar 800 plazas. Además, se recoge el incremento del personal especializado y se consolida el Anillo Insular de Políticas Sociales, entre otras medidas.
Mientras, en Vivienda se destinan 15,2 millones para fortalecer la vivienda pública a través de construcción directa, así como para los programas Activa Suelo, Activa Vivienda, los de rehabilitación y el Bono Joven de alquiler.
Asimismo, el área de Empleo, Educación y Juventud contará con casi 41 millones (un 9% más que en 2025) para el refuerzo de la política de becas, programas de mejora de la empleabilidad, apoyar a las asociaciones juveniles y casas de juventud o el desarrollo de las acciones previstas en el Marco estratégico LGTBIQA+, entre otras.
Movilidad
En cuanto a Movilidad y Carreteras, con 219 millones más un anticipo de inversión adicional de 37 millones desde 2025 para incrementar la flota de Titsa, se sigue apostando por la gratuidad del transporte público, la expansión del transporte a la demanda y la inversiones en estaciones, intercambiadores y paradas de guaguas.
En Carreteras, en concreto, se contempla el plan 2026-2028 para la rehabilitación de vías clave, junto con 20 proyectos de mejora de enlaces y taludes. Además, se iniciará la iluminación progresiva de las autopistas, comenzando por los enlaces, y se pondrá en marcha un nuevo servicio de información de carreteras, con más medios y cámaras para mejorar la seguridad y la gestión del tráfico.
Medio Natural
Mientras, se destinan 202 millones al eje de medio ambiente, sostenibilidad y sector primario, que crece un 2%. La partida que más aumenta es la de Aguas, con casi 24 millones (+14%), a los que se suman los 43 millones del convenio con Acuaes, para seguir trabajando en los sistemas de depuración, impulsión y desalación.
En Sector Primario, con 32 millones, se rehabilitarán caminos agrícolas, se apoyará al subsector vitivinícola para combatir el avance la filoxera y se acometerán mejoras en el almacenamiento y distribución de agua de riego, ente otras acciones.
En cuanto a Medio Natural, Sostenibilidad y Emergencias (con 84,5 millones), se implantará vigilancia 24/7 en el Parque Nacional del Teide, triplicándose la plantilla de agentes de medio ambiente, y se desarrollará su Plan de Movilidad Sostenible. Rosa Dávila apuntó que la transferencia de competencias se culminará a finales de año.
Para el eje de dinamización económica y diversificación, el presupuesto destina casi 201 millones (+21%), de los que casi 19 millones son para Investigación, Innovacion y Desarrollo, con el despliegue de la Constelación Islas Canarias, el anillo de fibra óptica por el Teide o la participación del ITER en el proyecto europeo Q-Circle.
Además de las partidas, creciendo todas, para Turismo (45 millones), Cultura (47 millones), Deportes (28 millones), Industria y Comercio (15,7 millones) y Patrimonio, Planificación Territorial y Paisaje (43 millones).
Por último, se destinan 109 millones para la modernización del Cabildo que se prevén para el refuerzo de la Relación de Puestos de Trabajo, que el Consejo de Gobierno aprobó ayer, o la creación de un servicio de modernización para agilizar expedientes, entre otras iniciativas.