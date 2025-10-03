El Teatro Leal se une a la celebración de los 40 años de Delirium con la puesta en escena de ‘Libros cruzados’

El Teatro Leal de La Laguna se une este viernes, a partir de las 20.00 horas, a la celebración de los 40 años de la compañía tinerfeña Delirium Teatro con la puesta en escena de Libros cruzados, una obra del dramaturgo palmero Antonio Tabares, que narra cómo la vida de tres mujeres experimenta una transformación tras la lectura de Anna Karenina.
La trama presenta a tres protagonistas, Mariana, Patricia y Silvia, quienes buscan consuelo, honestidad y dar sentido a sus vidas. A través de las palabras del clásico de León Tolstói, descubren el amor por la literatura y el poder que tienen los libros para hacer reflexionar a sus lectores e incluso ayudarles a sobrellevar sus problemas.
Un elenco compuesto por Soraya González del Rosario, Joche Rubio, Maday Méndez, Silvia Criado, Abel Moral, Carmen Cabeza, Vicente Ayala, Joel Morales, Dani Sanginés, Mabel Quintero, Delia Hernández e Ignacio de la Lastra se subirá a las tablas del Teatro Leal para llevar a cabo una ambiciosa puesta en escena y dar vida a los 20 personajes de la obra de Tabares.
Delirium Teatro es un referente de la historia reciente de la escena canaria. A lo largo de estas cuatro décadas ha tratado diferentes contenidos y estilos teatrales como el drama, la comedia, el teatro contemporáneo, gestual o de calle, y ha realizado una treintena de espectáculos caracterizados por la calidad y el rigor de las propuestas.
Un culo anda suelto, Tic tac, Quijote, Canarias, La punta del iceberg, Bernarda Alba, Proyecto Fausto o Panza de burro son algunos de los títulos por los que han recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional.
Uno de los sellos distintivos de la compañía formada por Severiano García y Soraya González del Rosario es su puesta en escena de textos críticos y reflexivos, comprometidos con el presente, y ponerlos en pie a través de una particular poética de la puesta en escena, no exenta de humor y de una interpretación actoral cargada de pasión y verdad.