El TSJC ve “imprescindible” reforzar los juzgados santacruceros contra la violencia machista

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo tiene muy claro: entienden como “prioritaria y absolutamente imprescindible” la creación de una tercera plaza de violencia sobre la mujer en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife. Todo ello más allá de que se les ha asignado un juez de la 75 promoción de la Escuela Judicial (la última) en funciones de refuerzo y que permanecerá en tal destino hasta el mes de enero de 2026, informaron ayer fuentes del propio TSJC.
El dato cobra especial relevancia dado que los juzgados de violencia sobre la mujer en toda España atraviesan una grave crisis por la falta de medios derivada tanto de la comarcalización decretada como de la asunción de más delitos contemplada por la nueva legislación aprobada. Dicha crisis afecta sobremanera a estos juzgados especializados en la capital tinerfeña, donde ya de por sí la carencia de medios es tan relevante que a las denunciantes se las confina en una sala donde, pese a que pueden coincidir una decena de las mismas (algunas de ellas acompañada de niños y/o niñas muy pequeños) no tienen acceso directo a los servicios y, literalmente, no les dan ni agua salvo que se apiade algún funcionario.
Para colmo, hay casos en que es inevitable que algunas denunciantes de violencia machista se crucen con los denunciados por un estrecho pasillo, como denunció DIARIO DE AVISOS hace más de dos meses y a la espera de que los esfuerzos de la Consejería de Justicia fructifiquen en revertir semejantes carencias.
Por todo ello llamó la atención que el pasado jueves se anunciaran cuatro refuerzos para Canarias y ninguno de ellos fuera para la provincia tinerfeña, si bien -como informó este periódico- ciertamente en junio pasado se aprobó otro refuerzo para este tipo de juzgados en el partido de Arona.
Consultado al respecto, desde el TSJC se recordaron los requisitos del Ministerio para aprobar medidas de refuerzo y, en resumen, solo los cumplían los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario. Sobre Arona detallaron que el pasado día 1 comenzó su actividad la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de dicho partido.
“En lo que respecta a Santa Cruz de Tenerife -informa además el TSJC-, y al margen de la propuesta ministerial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso en conocimiento de la decana de los juzgados de Santa Cruz de Tenerife la posibilidad de solicitar una medida de refuerzo (…) ante la asunción de nuevas competencias. La decana, en contacto con las titulares de dichos órganos, consideró que en este momento no resultaba imprescindible dicha medida toda vez que se había asignado un juez de la 75 promoción de la Escuela Judicial en funciones de refuerzo, que permanecerá en tal destino hasta el mes de enero de 2026. No obstante, la Presidencia y la Sala de Gobierno del TSJC consideran -y así lo han reflejado en sus informes y peticiones, dirigidas al CGPJ y al Ministerio-, entienden prioritaria y absolutamente imprescindible la creación de una tercera plaza de violencia sobre la mujer en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife”.