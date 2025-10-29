Estafa con alquileres falsos en Tenerife: cobraba las fianzas de pisos que no existían

Una mujer se sentará el 5 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acusada de un delito de estafa agravada, por el que la Fiscalía le pide tres años y siete meses de cárcel, por presuntamente ofrecer el alquiler de pisos que eran inexistentes y cobrar por ello.
La Fiscalía la considera responsable de engañar a una pareja y a un hombre haciéndoles creer que era propietaria de las viviendas y de esta manera los primeros les enviaron 1.200 euros y el segundo 550, cantidades que ahora se exige devolver y a las que se sumarían otros 500 más por daños morales y una multa de 2.700 euros.
El Ministerio Público cree acreditado que la acusada ofreció a través de una aplicación online al menos dos viviendas en alquiler, cuando en realidad no las tenía a su disposición “ni podía cumplir con su oferta”.
Pese a ello contactó con una pareja que buscaban una casa y tras mantener una conversación por medio de whatsapp, enviaron a la procesada 1.200 euros, repartidos en dos transferencias de 600, indica la Fiscalía.
Una de las entregas de dinero supuestamente estaba destinado a la reserva de la casa y el otro serviría para pagar el primer mes de alquiler, dinero que no se empleó en este fin y tampoco llegó a devolver.
Posteriormente la procesada bloqueó su teléfono y extrajo el dinero enviado.
Igualmente, según la acusación, consiguió engañar a un hombre con quien contactó a través del teléfono, quien transfirió 550 euros, en concepto de pago de fianza a una cuenta de la encausada.
Al igual que en el caso anterior, al final el hombre no pudo recuperar su dinero y tampoco llegó a alquilar la casa.