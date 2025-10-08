Isla Calavera y Tenerife Film Commission unen fuerzas en Sitges para incentivar los rodajes en el Archipiélago

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera, que abrirá sus puertas justo en un mes para celebrar su novena edición del 7 al 16 de noviembre, ofrece este fin de semana, en el marco de la programación profesional del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, Sitges, la mesa redonda Canarias como escenario del cine de género.
Con el impulso de la Tenerife Film Commission, y la participación de su director Ricardo Martínez, junto a los directores del Festival Isla Calavera, Daniel Fumero y Ramón González Trujillo, y la subdirectora Vanesa Bocanegra, el encuentro busca mostrar el potencial de Canarias como escenario privilegiado para el cine fantástico y de género, así como las claves que han convertido a la isla de Tenerife en un lugar de referencia para rodajes internacionales, destacando los incentivos únicos y las localizaciones versátiles, a través de la presentación de casos de éxito recientes.
Además, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna presentará en primicia nuevos invitados que serán protagonistas de esta edición del festival y un primer avance de la sección oficial de largometrajes y cortometrajes. Esta actividad tendrá lugar este sábado, a partir de las 13.15 horas, en la Sala Garbí 2, del Hotel Meliá Sitges.
Ese mismo día, desde las 10.30 horas, el Festival Isla Calavera participará en la mesa redonda Nuevas audiencias para el cine de terror, coorganizada por la plataforma Noviembre Fantasma, que se desarrollará en la Carpa Noray. Junto a Ángel Sala, director artístico del Festival de Sitges; Rocío Moreno, coordinadora de Programación del Fancine Málaga; Glòria Massana, coordinadora de Comunicación de TerrorMolins (Festival de Cine de Terror de Molins de Rei); Juan de Castro García, director del GFFF-Galician Freaky Film Festival; Ramón González Trujillo, en representación el Festival Isla Calavera, expondrá cómo desde el certamen canario se trabaja en captar y fidelizar nuevas audiencias y construir comunidades sólidas, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.
Isla Calavera nace en 2017 y en sus ocho primeros años de trayectoria ha logrado una importante repercusión y está considerado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes del país. Es miembro de la Méliès International Festivals Federation (MIFF).