La ‘Gala by Ibán Mendoza’ recibirá a 2026 desde el Club Náutico Puerto Colón, en el municipio de Adeje

Gala, un concepto escénico y audiovisual del dj y productor Ibán Mendoza, llega a Canarias por primera vez tras consolidarse en Ibiza. Será en el Club Náutico Puerto Colón, en Adeje, el 31 de diciembre. Gala by Ibán Mendoza se convertirá así en una cita para dar la bienvenida al nuevo año y también para sumergirse en el surrealismo de Salvador Dalí desde una escenografía envolvente y la música electrónica de artistas como Chus o el propio Ibán Mendoza. La velada se iniciará con la actuación de un dj local.
La celebración de Gala by Ibán Mendoza en Tenerife es una iniciativa de Cronopia Produce, con el respaldo del Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Adeje.
ENTRADAS
Las localidades pueden adquirirse en la web tomaticket.es. Se han habilitado dos tipos, general y VIP, con precios reducidos hasta el 31 de octubre. Así, la localidad general tiene un coste de 35 euros y da derecho a una consumición, mientras que la VIP cuesta 70 euros y ofrece beneficios exclusivos, como el acceso al backstage, una consumición y el encuentro (meet & greet) con los artistas. A partir del 1 de noviembre, y el mismo 31 de diciembre, estará en vigor el precio estándar: La entrada general, a 50 euros (más una consumición), y la VIP, a 100, manteniendo sus beneficios.
Gala by Ibán Mendoza busca desmarcarse de los espectáculos convencionales para ofrecer una experiencia inmersiva, cuya escenografía corre a cargo de Leo Martínez, referente en el sector de la moda, el teatro y los espectáculos en Canarias. La narrativa estética combina performance (espectáculos de fuego, acrobacias en el aire y danza) y una propuesta audiovisual, a través de música electrónica y proyecciones. Las pantallas led de gran formato muestran reinterpretaciones de obras icónicas de Salvador Dalí, como los elefantes con patas de araña de La tentación de San Antonio o los relojes derretidos de La persistencia de la memoria.
A ello se suman las sesiones de cada artista, aportando una faceta distinta y personal, desde los viajes sonoros y la energía espiritual del Iberican Sound de Chus, pasando por los ritmos hipnóticos y emocionales de Ibán Mendoza. El nombre del dj local, de reconocido prestigio en la escena electrónica internacional, se desvelará en las próximas semanas.
Todos ellos contribuirán a crear una atmósfera que busca “conectar el cuerpo, la mente y el alma del público, en un espectáculo sin precedentes para recibir el nuevo año”, destacan los promotores.