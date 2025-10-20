La IA anticipa el futuro del alquiler en Canarias: así estarán los precios en Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife mantendrán sin cambios (0,0%) los precios de alquiler de viviendas durante el último trimestre de 2025, según el Índice Predictivo de Alquiler DataVenues de Fotocasa, una herramienta basada en Inteligencia Artificial (IA) y Big Data que permite anticipar el comportamiento del mercado inmobiliario.
Fotocasa publica desde enero de 2025 estas previsiones de forma trimestral con el objetivo de ofrecer una visión adelantada de la evolución del mercado del alquiler en las principales ciudades españolas.
El norte lidera las subidas
A nivel nacional, el estudio refleja que el número de capitales con precios al alza descenderá de 26 a 15, mientras que 19 ciudades mantendrán valores estables y otras 17 experimentarán caídas, dos menos que en el trimestre anterior.
El resultado configura un panorama dividido entre un norte en crecimiento, un centro peninsular estabilizado y ajustes en el sur y el arco mediterráneo.
“Las ciudades del norte lideran las previsiones de crecimiento de precios, debido a que la demanda se está desplazando hacia estas zonas. Son mercados tradicionalmente más estables y con una calidad de vida elevada, y aunque la oferta de vivienda también es limitada, los precios todavía son más asequibles”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
En este contexto, Santander (+6,9%), Pontevedra (+6,3%) y San Sebastián (+4,7%) encabezan el ranking nacional de incrementos.
En Castilla y León, Valladolid (+1,4%) registra una subida moderada, mientras que León, Salamanca, Burgos, Palencia, Zamora y Ávila (0,0%) no presentan variaciones.
En Galicia, las previsiones son dispares: Ourense (-2,9%), A Coruña (-1,7%) y Vigo (-0,7%) muestran descensos, frente a la estabilidad de Lugo (0,0%) y el aumento de Pontevedra.
En el País Vasco, Bilbao (0,0%) y Vitoria (0,0%) permanecen estables, mientras que San Sebastián destaca con una subida del 4,7%. En Asturias, Oviedo (+0,1%) experimentará un leve incremento.
Avances moderados
El interior y sur de la Península muestran comportamientos opuestos. Badajoz (+4,3%) será la capital con mayor avance del interior, seguida de Granada (+1,1%), Huelva (+0,8%) y Córdoba (+0,7%), con subidas más moderadas.
En contraste, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete (0,0%) mantendrán precios estables.
Las mayores caídas del país se producirán en Huesca (-15,0%), Soria (-10,8%), Cuenca (-3,1%), Teruel (-2,9%) y Segovia (-2,1%).
Entre la presión y la corrección
En el arco mediterráneo, las previsiones son heterogéneas. Las subidas más destacadas corresponden a Tarragona (+3,4%) y Valencia (+2,9%), seguidas por Almería (+0,4%) y Málaga (+0,3%).
En cambio, Murcia (-3,2%) y Alicante (-2,6%) registrarán bajadas, mientras que Castellón de la Plana (0,0%) permanecerá sin cambios.
En las grandes ciudades, la previsión apunta a estabilidad: Madrid (+0,1%), Barcelona (0,0%), Sevilla (0,0%), Zaragoza (+0,2%) y Girona (0,0%) no presentan variaciones relevantes.
Los precios del alquiler en Canarias
En el caso del Archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria (0,0%) y Santa Cruz de Tenerife (0,0%) mantendrán precios estables hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Baleares, por el contrario, Palma de Mallorca (-3,6%) experimentará una caída destacada.
También se prevén descensos en otras capitales como Cádiz (-6,1%), Lleida (-5,9%), Pamplona (-2,1%), Logroño (-0,9%), Cáceres (-0,5%) y Jaén (-0,5%).