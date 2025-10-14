EN VIVO | La Laguna Tenerife-Bnei Herzliya

La Laguna Tenerife afronta este martes la segunda jornada de la Basketball Champions League (BCL), ante el Bnei Herzliya (Santiago Martín, 20:00 h.c. | en directo por Courtside 1891, gratis previo registro), en un choque que se disputará a puerta cerrada.
La Laguna Tenerife quiere hacer buena su victoria del miércoles pasado en Trapani (78-84), conocedor de que, visto el formato de la competición, con una liguilla a seis jornadas entre cuatro equipos y poco margen de maniobra de por medio, es clave amarrar sus encuentros como anfitrión de cara a mantener intactas sus aspiraciones de clasificarse para el Top 16, a ser posible como primero de grupo y evitando el duro peaje del play in, que jugarán segundos y terceros clasificados.
La Laguna Tenerife, superior
Buen arranque de La Laguna Tenerife (16-8) ante una defensa muy hundida de los israelíes. La diferencia de calidad entre uno y otro equipo era muy evidente.
Los canaristas comenzaron a superar a su rival también en los uno contra uno (26-12). El Canarias solo necesitó anotar un triple en los diez primeros minutos para cerrar la manga (29-15).