Duelo de colíderes en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife recibe al UCAM Murcia, uno de los equipos con los que comparte el primer puesto de la Liga Endesa y que ha saldado con victorias, igual que los aurinegros, los dos partidos disputados hasta la fecha en el torneo doméstico; si bien el conjunto rojillo lo ha hecho con el mejor coeficiente general de puntos (+53 por el +43 de los tinerfeños) de los seis invictos que restan en la ACB.
EN VIVO | La Laguna Tenerife-UCAM Murcia
Los aurinegros, a mantener la imbatibilidad en Liga Endesa