EN VIVO | La Laguna Tenerife-Unicaja Málaga

La Laguna Tenerife mide este sábado su buen momento coincidiendo con la visita al Santiago Martín del Unicaja Málaga, vigente campeón de la Copa del Rey, la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental (19:00 h.c. | DAZN).
Un reto de máxima exigencia que se ha convertido en un clásico de la historia reciente del baloncesto español por cuanto enfrenta a dos equipos con múltiples antecedentes en distintos frentes.
Inicio trepidante
Partidazo el protagonizado por La Laguna Tenerife y Unicaja en el arranque (10-8). Los locales ajustaron su defensa para que los andaluces comenzaran a pasar apuros (17-8).
Pese a ello, Unicajarecortó diferencias con Balcerowski, que se mostró superior a Shermadini a la hora de defender (24-20).
La Laguna Tenerife mete la directa
Las ayudas en defensa de La Laguna Tenerife, junto a la capacidad de mover el balón de los locales volvió a permitir diferencias en el marcador (31-22).
Los interiores de Unicaja eran los que mantenían con vida a los verdes, sobre todo en segundas oportunidades.
Con 47-36 se llegó al descanso.