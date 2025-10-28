La Orotava frena el traslado del kiosco de la plaza Franchy Alfaro: se rehabilitará sin cambiar su diseño

La plaza Franchy Alfaro será objeto de una rehabilitación integral que contempla el cambio de pavimento, mejoras en la iluminación, el kiosco, los baños, el ajardinado y el mobiliario urbano, manteniendo su actual estructura y diseño.
Sin embargo, este no era el proyecto de remodelación inicial encargado por el Ayuntamiento de La Orotava y presentado a los vecinos y vecinos de la zona, sino otro diferente que incluía el traslado del kiosco al otro extremo de la plaza con el fin de dejar un espacio diáfano que permita albergar un patio de butacas para la celebración de distintos actos y eventos.
Esta idea no fue aprobada por los residentes, quienes no se opusieron a que se desarrollaran allí actos emblemáticos, fundamentalmente los relacionados con las Fiestas Patronales, pero mostraron su temor a que la plaza se convierta en un lugar de eventos.
Así lo explicó ayer en el pleno municipal, el portavoz del grupo de gobierno, Felipe David Benítez, ante la pregunta formulada por el concejal socialista Samuel Mesa Valencia sobre si existe un proyecto para este espacio y qué estado se encuentra, dado que la remodelación se ha presentado en los diferentes programas electorales del actual gobierno.
Tras escuchar a la ciudadanía, el equipo redactor hará una nueva propuesta para mantener la actual distribución y la idea del Ejecutivo es que el próximo año se pueda iniciar su licitación, añadió el portavoz a este periódico.
Samuel Mesa también achacó al gobierno “falta de voluntad política” para acometer esta reforma y la de la plaza de la Constitución o del kiosco que, recordó, fue en enero de 2014 cuando se aprobó una moción de su grupo para rehabilitar la parte alta del recinto con un nuevo escenario fijo para ser utilizado en determinados actos, un enclave cultural que ahora “nos vendría muy bien tras el cierre del auditorio Teobaldo Power”, declaró.
En este caso, Felipe David Benítez confirmó que el proyecto “está casi terminado a falta del cálculo estructural y de realizar las pruebas de carga de la plaza, que se harán después de Navidad, dado que requieren inhabilitar el uso del espacio durante algún tiempo.
Asimismo, recordó que este proyecto se retrasó porque inicialmente hubo un debate técnico sobre el valor patrimonial que inicialmente la plaza pudiera tener.
“Se nos indicó que estamos ante una de las muestras singulares del brutalismo en Canarias, que es un estilo que se caracteriza por usar el hormigón con formas geométricas y del que hay muy pocos ejemplos en el Archipiélago, por eso se debatió cuál era la intervención que había que hacer”, subrayó el también edil de Hacienda.
Moción antibullying
El Pleno también aprobó por unanimidad una propuesta del grupo Asamblea por La Orotava para el acompañamiento psicólogico y talleres antibullying entre el alumnado de la Villa que fue enmendada por Coalición Canaria (CC) para dejar claro el ámbito competencial, dado que se trata de un asunto en el que también están implicadas las Consejerías de Sanidad y Educación del Gobierno de Canarias.
La iniciativa contempla que desde el Ejecutivo regional se siga prestando formación de carácter obligatoria al profesorado en relación con el protocolo de intervención ante el acoso y el riesgo suicida; y que la Consejería de Educación implante la figura del profesional de atención psicológica para atender en los centros escolares los casos que se presenten, y siga coordinando junto con el Ayuntamiento el apoyo y la atención a menores y familias.
También que se continúen desarrollando talleres participativos para alumnado, profesorado y Ampas, y que el acuerdo se traslade la FECAM para desarrollar un protocolo de actuación conjunta entre municipios.