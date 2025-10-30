La Palma y Tenerife se unen en una sola candidatura para acoger el Centro Vulcanológico Nacional

La candidatura conjunta de La Palma y Tenerife para acoger el Centro Vulcanológico Nacional ha sido la única presentada al procedimiento abierto para determinar su sede física, cuyo plazo concluyó el pasado 24 de octubre, confirmaron a EFE fuentes conocedoras del proceso.
Ninguna otra comunidad autónoma ha remitido propuestas para albergar este centro, cuya designación debe contar con la aprobación de los respectivos consejos de gobierno regionales.
El comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, explicó el pasado 17 de octubre durante la Comisión Mixta para la recuperación de la isla que, en ausencia de otras aspirantes, la elección de Canarias como sede del Centro Vulcanológico sería “prácticamente automática”, una vez se complete la revisión administrativa de la candidatura.
Izquierdo recordó que los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados, contemplan una partida de cinco millones de euros del Ministerio de Ciencia destinada a la puesta en marcha del centro, fondos que deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2025.
En una fase posterior, y en caso de confirmarse la elección de Canarias, se prevé levantar una sede definitiva en un solar público situado en el barrio de Tacande, en El Paso, próximo al cono del volcán.
El anuncio de la candidatura conjunta fue realizado el 16 de octubre por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, junto a los presidentes de los cabildos de La Palma, Sergio Rodríguez, y de Tenerife, Rosa Dávila.
La propuesta fue aprobada oficialmente en el Consejo de Gobierno de Canarias del 22 de octubre.