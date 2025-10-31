Lucas Fernández: “Sentimos y rechazamos las atrocidades cometidas contra millares de niños indefensos”

La solidaridad con los más desfavorecidos –en especial con la infancia que padece las terribles consecuencias de decenas de conflictos bélicos activos en todo el mundo– se convirtió anoche, de forma espontánea, en el hilo conductor de la ceremonia de entrega de la décima edición de los Premios Taburiente, que concede anualmente la Fundación DIARIO DE AVISOS.
El primer galardón, correspondiente a la mención especial del jurado y otorgado simbólicamente a los “niños damnificados en las guerras”, quiso poner este año el foco en el devastador efecto que los conflictos armados tienen sobre centenares de miles de menores en todo el planeta. Esta distinción solidaria se transformó en un alegato de reivindicación compartido por la mayoría de los premiados que subieron al escenario del Teatro Leal de La Laguna para recoger su reconocimiento.
El presidente del Grupo Plató del Atlántico y de la Fundación DIARIO DE AVISOS, Lucas Fernández, recalcó durante su intervención que millares de niños y niñas son víctimas en este momento de las guerras que se mantienen activas en el mundo. Fernández insistió en que los más pequeños son el rostro más indefenso y castigado por la violencia en pleno siglo XXI. Recordó con amargura “los asesinatos y mutilaciones, los ataques a escuelas y hospitales y, lo más terrible, la denegación de auxilio, alimentos, medicinas y acceso humanitario que persiste y se agrava cada día que pasa”. Añadió que “no hablamos de caridad, sino de derechos vulnerados y obligaciones incumplidas por Estados y organizaciones internacionales que miran hacia otro lado”.
El máximo responsable de la Fundación y del mayor grupo multimedia de Canarias –que edita el periódico DIARIO DE AVISOS y aglutina las cadenas Atlántico Televisión, Atlántico Radio y el periódico internacional DAnews– señaló que este año el jurado ha querido otorgar la máxima visibilidad y dignificar a quienes representan la vulnerabilidad más extrema: los niños que soportan el drama de la guerra, sufren desplazamientos y pierden sus derechos fundamentales. En defensa de su dignidad, esta distinción pretende elevar la conciencia social y llamar al compromiso colectivo, recordando que, desde nuestras islas, también sentimos y rechazamos las atrocidades cometidas contra la infancia en cualquier lugar del mundo.
COMPROMISO Y ESPERANZA
Lucas Fernández recordó a los casi quinientos invitados que asistieron a la ceremonia que los Premios Taburiente son un testimonio del valor que la Fundación del Decano de la prensa canaria concede al talento, al compromiso y también a la esperanza. Además, añadió que los distinguidos de esta edición son un reflejo de que “no todo está perdido, de que aún hay talento y compromiso capaces de transformar nuestra realidad”. Fernández expresó que los premiados de este año “nos recuerdan que el esfuerzo y la pasión dan sus frutos”. Cada una de las personalidades reconocidas ha dejado una huella singular en su entorno y en nuestra sociedad. A juicio del presidente de la Fundación, “todos los premiados de este año no se conformaron jamás con lo fácil y eligieron impactar desde el corazón”.
Al término de su intervención, Fernández subrayó que la grandeza no se mide solo en premios o aplausos: “La verdadera grandeza está en mirar al otro con respeto, en actuar con coherencia y en sembrar confianza e ilusión donde no las hay. Y eso, precisamente, es lo que queremos transmitir con nuestros galardones”. El presidente de la Fundación finalizó su discurso con una reflexión que reivindica la esperanza: “El mundo está herido, pero también hay luz”.