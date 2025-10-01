Pretenden transformar los mercados tradicionales de Canarias en una “atracción turística”

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció ayer, durante la presentación del nuevo portal web del Observatorio de Comercio de Canarias, un programa de impulso de los mercados tradicionales de Canarias con una dotación inicial para 2026 de 4,1 millones.
El objetivo de esta iniciativa es desarrollar acciones de dinamización y promoción a través de convocatorias de subvenciones para la ejecución de obras de mejora.
Domínguez resaltó que es una inversión “como nunca se había hecho en Canarias, y con la que se pretende que la marca de mercados tradicionales se transforme en una atracción turística”.
Todos estos programas y líneas de ayudas aparecerán en observatoriodecanarias.com, una plataforma que, en palabras del director general de Comercio y Consumo, David Mille, “ayudará al tejido empresarial a la toma de decisiones”. Dispondrá de estudios, programas de apoyo, noticias sobre subvenciones y estadísticas.
El primero de estos informes constata que el sector genera casi el 18% del empleo en Canarias y que, de las 26.213 empresas registradas, 24.957 son micropymes.