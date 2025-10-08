Nacho de Paz, al frente de Opificio, y Taller Sonoro clausuran esta semana el Festival Contemporáneo

El ensemble italiano Opificio Sonoro, bajo la dirección de Nacho de Paz, y la formación española Taller Sonoro protagonizan los últimos conciertos, en Tenerife y Gran Canaria, del V Festival Contemporáneo, que organiza el Gobierno de Canarias.
También se ha programado un encuentro, con más de medio centenar de expertos en la música académica actual, y una instalación sonora del artista Pablo Sanz, que se exhibirá en Lanzarote.
Nacho de Paz y Opificio Sonoro actúan hoy jueves en el Teatro Guiniguada, en la capital grancanaria, y el viernes, en el Espacio La Granja, de la tinerfeña (20.00 horas), estrenando, además, Reazione oscillante, del canario Leandro A. Martín. Taller Sonoro, que entre las seis obras que propone incluye el estreno de Akogare, del canario Gustavo Díaz-Jerez, recala el sábado en La Granja (20.00) y el domingo, en el Guiniguada (19.00).
El III Encuentro Nacional de Música Contemporánea se celebra este viernes y el sábado en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.
La instalación sonora de Pablo Sanz ha sido coproducida junto al Festival de Música Visual de Lanzarote y su exhibición tendrá lugar en el CIC El Almacén de la capital conejera bajo el título Tibataje. Afectos aurales de las Islas Canarias. Estará abierta al público hasta el 18 de octubre.
