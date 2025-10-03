Once películas de Europa, América y Asia conforman el apartado ‘Panorama’ del Festival de Cine Insularia

Panorama, un escaparate del cine insular contemporáneo, comienza hoy viernes en el IX Festival Insularia-Islas del Mundo en Red, reuniendo 11 películas de Grecia, Islandia, Chipre, Filipinas, Reunión, Cuba, Martinica, Chiloé, Baleares y Canarias. Los films seleccionados han pasado por festivales internacionales, con premios y reconocimientos, y algunos tendrán su estreno en España.
Panorama cuenta este año con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Chiloé (Chile). La migración, los dramas familiares, las crisis medioambientales, la pobreza, la diversidad y la identidad son algunas de las temáticas que se abordan en estas obras.
Las primeras proyecciones tendrán lugar en El Hierro, en la plaza de Tigaday (La Frontera), hoy y mañana sábado (20.30 horas), y en la de La Restinga (El Pinar), los días 10 y 11 de octubre (20.30).
Tras El Hierro, la sección visitará La Palma (13 y 27 de octubre, Teatro Chico), La Graciosa (17 y 18, Caleta del Sebo), La Gomera (18 y 25, Auditorio Infanta Cristina), Tenerife (20, TEA Tenerife Espacio de las Artes), Lanzarote (24 y 25, Museo del Timple), Fuerteventura (24 y 25, Centro Cultural Casa del Zapatero) y Gran Canaria (31, Teatro Hespérides de Santa María de Guía).
Insularia está patrocinado por Promotur, Turismo de Islas Canarias, del Gobierno regional, y cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro y la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que lo acogen.