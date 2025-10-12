Ornella Muti y Rodrigo Cortés se incorporan a la lista de invitados y premiados del Isla Calavera

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera anunció este sábado en Sitges la incorporación al cartel de invitados de su novena edición, que se celebra del 7 al 16 de noviembre, de la actriz italiana Ornella Muti y el cineasta gallego Rodrigo Cortés. Su participación se dio a conocer en la presentación Canarias como escenario del cine de género, celebrada con el impulso de la Tenerife Film Commission en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña.
Daniel Fumero, codirector del Isla Calavera, compartió ante productores, creadores y periodistas las claves que han consolidado al Archipiélago como un lugar privilegiado para rodajes internacionales, gracias a sus incentivos, la diversidad de localizaciones y un ecosistema audiovisual en constante expansión. En el encuentro también participaron Ramón González Trujillo, codirector del festival, junto a Vanesa Bocanegra, subdirectora.
La actriz italiana recogerá el Premio Leyenda del Fantástico; el cineasta recibirá el Isla Calavera de Honor
El certamen dedicará un tributo a Ornella Muti, figura emblemática del cine fantástico internacional, por su inolvidable interpretación de la princesa Aura en Flash Gordon (1980). Durante su visita a Tenerife, la actriz recogerá el Premio Leyenda del Fantástico, galardón que ha reconocido a artistas icónicos como Sam J. Jones, protagonista de la misma película.
Rodrigo Cortés será distinguido con el Premio Isla Calavera de Honor por su destacada y polifacética trayectoria. El festival celebrará además el 15º aniversario de Buried (2010), película con la que revolucionó el cine de género por su originalidad y audacia formal. La proyección especial del film contará con la presencia del propio director.
Cortés ha explorado el misterio, la tensión y lo sobrenatural en obras como Luces rojas (2012), Blackwood (2018) o Escape (2024), un film respaldado por la producción ejecutiva de Martin Scorsese.
SARA SÁLAMO
Estos invitados se unen a otros ya anunciados: Randal Kleiser, director de Grease y El vuelo del navegante, que se verán en el festival; los actores Jenette Goldstein y William Hope, conocidos por su participación en Aliens: el regreso; la actriz, directora y productora Sara Sálamo, que recibirá el S. S. Venture al Talento Canario, y Marian Salgado, que será homenajeada por su papel en La endemoniada (1975), pieza clave del cine de terror español.
El Festival Isla Calavera realizó también un primer avance de su sección oficial de largometrajes, que contará con destacadas obras de habla hispana. Entre ellas, Gatillero, thriller argentino dirigido por Cristian Tapia Marchiori, inspirado en hechos y personajes reales. También se podrán ver Disforia, un relato de terror psicológico dirigido por Christopher Cartagena y basado en la novela de David Jasso; Singular, segundo largometraje de Alberto Gastesi, un thriller que reflexiona sobre las relaciones humanas y la inteligencia artificial, y Luger, de Bruno Martín, thriller criminal de acción, con tintes de buddy movie, protagonizado por Mario Mayo y el canario David Sainz.
‘LA COSA EN LA NIEBLA’
Cabe también destacar la selección de La cosa en la niebla, ópera prima del canario Chedey Reyes, segunda producción de Jugoplástika. La película se presentará bajo el sello Hecho en Canarias, que este año incluye el Isla Calavera para dar mayor visibilidad a los largometrajes y cortometrajes desarrollados por creadores canarios o producidos en el Archipiélago. Mezcla de comedia y ciencia ficción, esta película rodada en Gran Canaria rinde homenaje al cine de serie B y a John Carpenter.