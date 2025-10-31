Pensamiento crítico y arte de vanguardia confluyen en el Festival Keroxen 2025

Keroxen 2025 celebra este viernes su tercera jornada con una programación que combina pensamiento crítico, experimentación sonora y arte escénico. Desde la reflexión sobre la vigilancia digital hasta la exploración de nuevas sonoridades y formatos visuales, propone un recorrido por distintas formas de resistencia y creación en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife.
La cita comienza a las 17.30 horas en el Jardín de El Tanque con la charla-debate Vigilancia y deseo, protagonizada por la periodista y escritora Marta Peirano y el periodista científico Javier Salas.
A partir de las 18.45 horas se abrirán las puertas del espacio cultural para una noche de actuaciones. La programación comenzará con la propuesta de F. Di Salvo y R. Maqueda (19.00 horas), a la que seguirá (20.00) TUHO, la de Min Young Kim y Dea Woon Kang; Gaf y la Estrella de la Muerte (21.00); Los Voluble y la bailarina y creadora Paula Quintana (22.00), para terminar (23.00) con los italianos Ninos du Brasil.
Las entradas -además de consultar toda la información sobre el festival- se pueden adquirir en el sitio web www.keroxen.com, así como en taquilla.