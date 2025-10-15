Periplo cambia de ubicación y se traslada, por primera vez, del barrio de La Ranilla al Lago Martiánez

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, cambia de ubicación. Según informó este martes el Ayuntamiento portuense, por primera vez, las conversaciones y encuentros en torno a la literatura no tendrán lugar en el barrio de La Ranilla, sino en el Complejo Turístico Costa Martiánez, debido a motivos ajenos a la organización del festival, que celebra su decimotercera edición la próxima semana.
El anuncio coincidió con un encuentro informativo en el que participaron el alcalde, Leopoldo Afonso; la concejala de Cultura, Desiré Díaz; su homólogo en el Cabildo de Tenerife, el consejero José Carlos Acha; Matilde Perera, miembro de la plataforma Comando Periplo, y el periodista y escritor Eduardo García Rojas.
Más de una veintena de invitados, y sus relatos, se darán cita en el festival portuense entre el 20 y el 26 de octubre
El regidor local destacó que Periplo se ha consolidado gracias al esfuerzo de todo el equipo que lo lleva a cabo y el impacto que generan sus visitantes. Además, Afonso subrayó que este año se celebrará en un paraje único de la ciudad, “como es el Complejo Turístico Costa Martiánez”. Pese a que el cambio de ubicación se originó por motivos de contaminación acústica, detalló ayer el Consistorio, “seguirá siendo un ejemplo de la cultura de la ciudad”.
DESCUBRIR
La esencia de Periplo se halla en descubrir el viaje como una fuerza evocadora que no solo transforma a quien lo vive, sino también a quien lo escucha, convirtiendo al festival en una travesía compartida. Escritores, divulgadores, poetas, exploradores y periodistas, entre otras personalidades, transforman Puerto de la Cruz en un microcosmos de historias, una invitación a explorar, sin abandonar la ciudad, y a experimentar las fases de salida, viaje y retorno con la reflexión que solo otorgan las historias contadas a viva voz.
Durante siete días, del 20 al 26 de octubre, en el municipio tinerfeño habrá presentaciones de libros, diálogos con autores y autoras, exposiciones fotográficas, espectáculos de teatro y música, talleres y actividades educativas. Toda la información del festival se puede consultar en su sitio web: https://www.festivalperiplo.com/.
Así, por ejemplo, el fotoperiodista Gervasio Sánchez reflexionará, en el encuentro Los ojos de la guerra, sobre la responsabilidad de mirar a los conflictos poniendo el foco en la dignidad de las víctimas. De igual modo, la periodista afgana Khadija Amin, exiliada tras la toma de Kabul por los talibanes en 2021, estará en el encuentro Voces apagadas: el borrado de las mujeres en Afganistán.
RESISTENCIA
La humanidad y sus creencias se despliegan en las obras de Aníbal Bueno y Chema Caballero, y desde la literatura como espacio de resistencia, Daria Serenko, escritora rusa y activista feminista exiliada, presentará Deseo cenizas para mi casa. Véronique Tadjo, una de las grandes voces de la literatura africana, llega al festival con En compañía de los hombres. El periodista y escritor portuense Juan Cruz presentará Secreto y pasión de la literatura, mientras que el espíritu aventurero se refleja en Silvia Vidal, Jordi Esteva y Jordi Serrallonga.
El territorio y la memoria protagonizan las propuestas de Eduardo García Rojas (Paisajes del alma), Kevin Wittmann (La huella de los mapas) y Nuria Rodríguez (La invención del viaje moderno). Lola Nieto presentará La isla desnuda y Lana Corujo, Han cantado bingo, una novela marcada por la memoria, la infancia y los paisajes de Lanzarote.
Estas son solo algunas de las voces que conforman la veintena larga de invitados con la que cuenta el festival, que también incluye apartados como Periplo Formación y Periplo Secreto.