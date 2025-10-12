Popurrí de acontecimientos en torno al 12 de octubre

Cuando escribo esta edición de El Cotarro, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Candelaria, Patrona General las Islas Canarias estará preparándose para realizar su tradicional visita de cada siete años. Este año toca a Santa Cruz de Tenerife y, si no ha pasado nada grave, cuando usted esté leyendo esta crónica ya “La Morenita” estará en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora la Virgen de la Concepción de la capital chicharrera, hasta el 24 de octubre. Por su lado, el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, estará celebrando hoy la festividad de su Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Pilar en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava. Y, por otro lado, por primera vez en la historia, otras tres señoras, Beatriz Barrera Vera, Patricia Hodgson Ravina y María Jesús de Lojendio Pérez-Braun viven sus últimas horas de campaña como candidatas a la Presidencia del Real Casino de Tenerife, de cara a la jornada electoral de este martes, día 14. La emblemática y centenaria sociedad chicharrera necesita y merece que su Presidencia sea ostentada por la mejor, más preparada y más capaz de ellas tres, y que, sobre todo, el próximo futuro del Real Casino sea lo más tranquilo y enriquecedor posible. En manos de quien vote estará ese futuro.
“Donald Trump” tiene una residencia en Tenerife
Al final el Premio Nobel de la Paz 2025 ha sido otorgado (y creo que muy bien) a la luchadora por la democracia y las libertades en Venezuela, María Corina Machado. Me alegro por ella y por Venezuela. Y aunque al ínclito presidente Donald Trump no le hayan dado su querido, demandado y hasta casi exigido Premio Nobel de la Paz, el hombre no tiene derecho a estar triste o deprimido. Al margen de que haya perdido los once millones de coronas suecas (casi un millón de euros) con los que el premio está dotado, Donald no tiene porqué llorar ni amargarse. Le basta con irse a disfrutar a su ático de la Torre Trump en la 5ª Avenida de Nueva York, o bien jugándose unos hoyitos de golf en el campo de su mansión Mar-a-lago, ubicada en Palm Beach (Florida) o, más cerca de nosotros, en su campo Trump International Golf Links Scotland, situado en Escocia, o, sobre todo, “Donald Trump” podría sosegarse y bronceándose (aún más, si cabe) tomando el sol en su residencia de Neotrópico, ubicada en Barranco Grande, en la isla de Tenerife (Canarias). Y es que, aunque no se lo crean, “Donald Trump” tiene una residencia secreta con una amplia “suite” en la reconocida Fundación Neotrópico, que, desde hace veinticinco años, realiza una ejemplar labor de rescate de especies raras, invasoras y exóticas, como la del “Trump” tinerfeño.
La Fundación Neotrópico está cumpliendo 25 años
Es una coña, pero totalmente cierta, y no me negarán que la criaturita se da un tremendo aire con el desinquieto presidente americano. La cosa es que la buena gente de la Fundación Neotrópico, entidad cofundada por Jaime de Urioste Rodríguez (biólogo, actual presidente de la misma y coordinador de investigación) junto con su esposa, María José Bethencourt Linares (bióloga y zoóloga, a la vez que directora de Conservación) no pudieron reprimirse cuando llegó a su modélico centro de rescate de animales exóticos un ejemplar de faisán dorado (Chrysolophus pictus) rubio, bronceado y con un tupé que le hacía ser, “clavadito”, la viva imagen de Donald Trump, pero en versión faisán. Les faltó tiempo a los grandes expertos de Neotrópico para “bautizar” al ejemplar con el nombre de “Donald Trump”, y el muchacho esta residiendo contento y feliz en las cuidadas instalaciones que la fundación tiene en Barranco Grande. Hay que reseñar que la Fundación Neotrópico está cumpliendo 25 años de ejemplar trayectoria y eficaz trabajo en un recinto que se les ha quedado pequeño para la gran labor que realizan en uno de los pocos centros de rescate de España con la más alta y exigente homologación. Tenemos y debemos cuidar y potenciar Neotrópico. Y a ver si el verdadero Donald Trump manda unos “dóllares” para acá.
Adiós al carril bici chicharrero. o… hasta luego
El concejal chicharrero del Partido Popular, Carlos Enrique Tarife Hernández, tiene derecho a tener buenas ideas y también buenas intenciones para ponerlas en marcha. Pero si las ideas de Carlos Tarife no son tan buenas y sus buenas intenciones chocan con la cruda realidad de una ciudad en pendiente, casi colapsada en su tráfico y muy escasa en aparcamientos, pues entonces hay que tener “dos pedales”, darse cuenta de lo que hay, y apartar esas ideas que (con perdón) encabronan a muchísima más ciudadanía que la que pedalea. Por su parte, el alcalde de Coalición Canaria, José Manuel Bermúdez Esparza, también debería haber tenido “un par de pedales” para decirle a Carlos Tarife que se metiera el carril bici-patín por… el Barranco de Santos. Nos habría ahorrado atascos, cabreos, pérdida de votos y gastos innecesarios. Porque, además, al margen de que sea alcalde y que esté gobernando gracias al PP, lo principal es la ciudadanía de Santa Cruz y sus verdaderas necesidades, por encima de partidos políticos. Eso, cuando, además, mucha gente del PP está también en contra del puñetero carril. Al menos, en contra de “esta” forma de implantarlo “a lo zorro”.
La plaza del Orche se llama de “Las Milicias Canarias”
La cafetería Orche (en su inicial ubicación de la esquina) fue testigo de históricos momentos políticos (sobre todo de contubernios) en la capital chicharrera. Su entorno ha sido remodelado magníficamente (al menos en mi opinión) y ha quedado un espacio de lo más agradable que acaba de ser bautizado como Plaza de las Milicias Canarias. Si lo del carril bici ha sido una chapuza, la Plaza de las Milicias Canarias ha quedado de maravilla y el nombre que le han puesto oficialmente, creo que es de lo más acertado, por el entorno donde está y por lo que significaron las Milicias Canarias en la defensa de Tenerife. El alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez y el jefe del Mando de Canarias, el teniente general Julio Salom descubrieron la oportuna placa. Ahora solo falta (al menos para mi) que el Carnaval se aleje de ella, para conservarla como Dios manda y de la mejor manera.
www.canariasenpositivo.com/elcotarro