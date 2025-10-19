polÍtica

Román Rodríguez, contundente: “CC y PP promueven el injusto reparto de la riqueza en Canarias”

Según el secretario de NC, para cambiar esa realidad se precisan “impuestos progresivos, adecuada financiación de los servicios públicos, igualdad de oportunidades y mejores salarios y condiciones laborales”
Román Rodríguez, secretario nacional de Estrategia, Formación y Programas de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), asegura que Canarias es una de las comunidades “con mayores desigualdades sociales y más riesgo de pobreza y exclusión. A lo que contribuyen las políticas de un Gobierno, el de CC y PP, que baja los impuestos a los más ricos, financia insuficientemente a los servicios públicos y persiste en un modelo desarrollista y terciarizado, caracterizado por los bajos salarios y la precariedad, así como la destrucción del territorio y del medio ambiente”.

Recuerda al respecto que un informe de la Universidad de La Laguna, realizado por encargo del Gobierno de Canarias, concluyó que “el 10 % de los hogares que más riqueza acumulan poseen aproximadamente el 60 % de la riqueza” y que la mitad inferior de los hogares (“el 50 % que menos tiene”) posee solamente entre el 2 % y el 4 % del total de la riqueza de nuestro Archipiélago. Apuntando, asimismo, que el 10 % más rico tiene entre 80 y 85 veces más riqueza que el 50 % más pobre en Canarias. En el resto del Estado esa relación es de entre 45-50 veces.

Además, nuestros salarios se encuentran entre los más bajos de las nacionalidades y regiones. Y la tasa AROPE, que refleja el riesgo de pobreza y exclusión social, se sitúa en las Islas en 2024 por encima del 31%. En el Estado español es del 25,8%, cinco puntos porcentuales menos.

Modo canario: desigualdad

Se reproducen los récords en la llegada de turistas a las Islas, el PIB crece y la riqueza se concentra en manos de unos pocos. “Mientras la mayoría de la sociedad canaria ve como retrocede su poder adquisitivo y se hace mucho más difícil acceder a una vivienda. El modelo económico y sus buenas cifras globales no se traduce en mejoras sensibles de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Canarias. El modo canario es la desigualdad”, asegura Rodríguez.

Y considera que a esa Canarias tan desigual contribuye un modelo absolutamente terciarizado, con bajos salarios y mucha precariedad. “Así como políticas públicas que no contribuyen a un reparto de la riqueza generada, como las que impulsa un Gobierno de Canarias, el de las dos derechas, cuya primera y urgente medida tras tomar posesión en 2023 fue rebajar los impuestos a los más ricos. Una regresión fiscal que detrae recursos a la comunidad canaria -imprescindibles para afrontar nuestras numerosas carencias sociales- y solo busca beneficiar a quienes más fortuna poseen”.

El responsable de Programas de NC destaca que aceptar esas políticas fiscales y aliarse con quienes las impulsan y ponen en práctica es situarse de forma clara en el campo de las derechas más conservadoras. “En nuestro caso, el de NC-bc, las seguiremos criticando y combatiendo, como hemos hecho siempre; y defendiendo impuestos progresivos, adecuada financiación de los servicios públicos, igualdad de oportunidades y mejores salarios y condiciones laborales”.

Destaca, además, la paradoja de que lejos de señalarse a los auténticos responsables de esas desigualdades lacerantes lo que se viene produciendo es un creciente choque entre sus víctimas: desempleados contra trabajadores, jóvenes contra pensionistas, autóctonos contra migrantes…Y, mientras esta maniobra de distracción funciona, unos pocos continúan amasando escandalosas fortunas a costa del empobrecimiento de la mayoría.

