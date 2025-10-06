Sanguijuelas del Guadiana inaugura el jueves en La Laguna el LaLa Music 2025

La cuarta edición de LaLa Music, el festival dedicado a la música emergente, comienza el jueves (21.00 horas) en el Aguere Espacio Cultural. La inauguración corre a cargo de Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas revelación de la escena estatal, que llega por primera vez al Archipiélago. Las entradas para el concierto ya están disponibles en la plataforma web Tickety.es.
Además de esta actuación, LaLa Music desplegará el viernes y el sábado una ruta de conciertos gratuitos en formato showcase por diferentes espacios del casco histórico de La Laguna. Aparte del Aguere Espacio Cultural, los locales confirmados este año son El Rincón de Tintín, El Desleal y Lapanera.
Sanguijuelas del Guadiana, formados en Casas de Don Pedro (Badajoz), son tres amigos que comenzaron tocando por diversión. Se han consolidado como una de las propuestas más prometedoras del panorama emergente español, basando su discurso en la premisa de triunfar en la música sin tener que abandonar la tierra natal, siendo así fieles a sus principios.