Sanidad detecta 596 tumores en 110.000 mamografías realizadas en Canarias en un año

El programa para el diagnóstico precoz del cáncer de mama implantado por el Servicio Canario de la Salud (SCS) realizó el año pasado un total de 110.000 mamografías a mujeres de entre 50 y 69 años, que permitieron detectar 596 tumores, informó ayer la consejera de Sanidad, Esther Monzón, durante el pleno del Parlamento de Canarias, al que asistió un grupo de mujeres de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate).
La consejera afirmó que gracias a esta iniciativa se ha conseguido “disminuir la mortalidad por este tipo de cáncer y aumentar la supervivencia de las pacientes, que se sitúa en el 90% a los cinco años del diagnóstico”.
Según explicó, el programa cuenta con diez unidades fijas y una unidad móvil, que se desplaza por toda Canarias, equipadas con mamógrafos digitales de última generación. Además, cuenta con un software de apoyo a la lectura de las pruebas radiológicas para aportar mayor seguridad a los radiólogos en la realización de los informes y un centro de datos centralizado que permite realizar consultas entre los especialistas en mamografía de toda la red.
El programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama está dirigido a 357.900 mujeres de entre 50 y 69 años de edad que viven actualmente en las Islas. La cobertura es del 100% en toda la comunidad autónoma y la participación se sitúa en torno al 70% de las mujeres citadas.
La consejera dijo también que, en cuanto el Ministerio de Sanidad lo contemple, se ampliará la edad límite para el programa de cribado del cáncer de mama, actualmente aplicable a mujeres de 50 a 69 años. La ampliación de la edad es una demanda ante la aparición de casos de cáncer de mama en mujeres mayores, aunque también entre la franja más joven.
Por su parte, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, denunció “la grave situación que atraviesa el diagnóstico precoz del cáncer de mama en la Isla, especialmente en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde se están produciendo retrasos por falta de radiólogos”, según dijo.
“Se diagnostica más tarde”
Raya explicó que antes el HUC contaba con una unidad específica de cáncer de mama que realizaba en un mismo día mamografía, ecografía y punción, con unos 15 o 20 diagnósticos semanales. “Ahora se dispone de una máquina más avanzada, pero no hay personal para emitir informes. El resultado es que se diagnostica más tarde”, aseguró.
“El Gobierno de Canarias no puede mirar hacia otro lado. Lo que está ocurriendo en Tenerife no tiene parangón. Hablamos de gestión sanitaria, de empatía y de responsabilidad política”, subrayó.
Tamara Raya aludió a “la angustia que supone tener una cita para ver si el tratamiento está funcionando y que se la pospongan una, dos y hasta tres veces porque no hay radiólogos”.
La consejera respondió que la diputada socialista atribuye al HUC un cribado poblacional de cáncer de mama “que no tiene ningún hospital, ya que su cometido es atender a las mujeres que son derivadas desde el programa de atención primaria”.
Según dijo, los tiempos de citación y realización de pruebas en el HUC se mantienen “dentro de los estándares médicos y organizativos habituales”, a lo que añadió que las pacientes entran en un circuito específico y que se están asignando las citas en el plazo aproximado de una semana.
Diputada y consejera se cruzaron ataques durante el debate parlamentario en torno al diagnóstico precoz del cáncer de mama. Mientras Tamara Raya aludió a la “falta de empatía” y a la “muy mala gestión” del actual Gobierno, Esther Monzón se refirió a la “mala política” del PSOE, al tiempo que acusó el partido en la oposición de “mentir constantemente”.