Santa Cruz desmantela el carril bici tras desestimarse el recurso presentado por el Ayuntamiento

El carril bici de la capital tinerfeña se desmantelará a partir de este lunes 6 de octubre. Así lo ha decidido el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras conocer que se ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento al auto que ordenó, el pasado mes de junio, la paralización cautelar de los trabajos y que impidió su puesta en marcha, prevista para pocos días después. Por tanto, se retirarán los polémicos separadores que se habían instalado en las calles El Pilar y Villalba Hervás.
“Ante el auto desestimatorio en respuesta al recurso del Ayuntamiento, hemos decidido retirar el carril bici donde, desde nuestro punto de vista, puede afectar más, que es en las calles El Pilar y Villalba Hervás. Lo hacemos porque no podemos estar permanentemente esperando a que los tribunales decidan con una sentencia firme qué es lo que podemos o no podemos hacer”, señaló el alcalde.
Por tanto, “si se nos mantiene en esta situación de incertidumbre, al no poder ni abrirlo ni poder terminarlo por orden judicial, preferimos quitarlo para, de esta manera, afectar lo menos posible a los autónomos, a los comercios y a las personas ante la próxima campaña de Navidad. No tiene sentido mantener algo que no podemos abrir al servicio y que tampoco podemos terminar”, añadió.
La intención del Ayuntamiento es recurrir al Tribunal Supremo pero, mientras tanto, se ha tomado esta decisión.