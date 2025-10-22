sucesos

Una mujer herida por quemaduras en el incendio de una vivienda en La Laguna

en el momento inicial de la asistencia presenta intoxicación por inhalación por humo
Incendio en un edificio en el Puerto de la Cruz
A las 14:32 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de un incendio en una vivienda en la calle Seis de Diciembre, La Laguna.

Efectivos bomberos solicitaron el desalojo del edificio y extinguieron las llamas. El personal del SUC asistió a una persona, una mujer de 54 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta intoxicación por inhalación por humo y quemaduras en miembro superior de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

Servicios policiales aseguraron la zona y facilitaron el acceso a los servicios de emergencias.

