Vandalismo contra la red de vigilancia volcánica en La Palma: “Ponen en riesgo la seguridad de los habitantes”

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha denunciado un acto de vandalismo contra una de las estaciones sísmicas de la Red Sísmica Canaria, ubicada en las proximidades del municipio de Fuencaliente, en La Palma.
Según informó el organismo en sus redes sociales, los responsables sustrajeron paneles solares, baterías y un módem de comunicaciones, además de cortar los cables de conexión, lo que ha dejado fuera de servicio parte del sistema de monitorización sísmica de la Isla.
Desde Involcan lamentan profundamente estos hechos y advierten de las graves consecuencias que este tipo de acciones pueden tener para la seguridad de la población, ya que comprometen el correcto funcionamiento de la red de vigilancia volcánica.
“Este tipo de acciones, que apenas aportan un beneficio económico para sus autores, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema de vigilancia volcánica y, con ello, la seguridad de los habitantes de La Palma”, subraya el instituto.
El Involcan recuerda que la protección de las estaciones instrumentales no solo garantiza la continuidad de la investigación científica, sino que también contribuye a la prevención y gestión de emergencias en un territorio con alta actividad volcánica como La Palma.
El organismo concluye su comunicado con un mensaje claro: “Proteger este tipo de estaciones es proteger a la ciudadanía de La Palma”.