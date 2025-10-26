Vuelvo a hablar de Sanidad con una noticia en positivo

Hace meses que opté por “autocensurarme” y no escribir sobre Sanidad, sobre el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y, por extensión, sobre el Servicio Canario de la Salud (SCS). Preferí olvidarme de Adasat Goya González (hasta hace poco gerente del HUC y hoy director del SCS) porque, desde una perspectiva distinta y con más y mejor visión crítica, podría aportar algo más positivo y de futuro a las y los pacientes que, al fin y al cabo, son lo que de verdad importa.
La sensación que rodea a nuestra Sanidad es de bochorno, con mar de fondo y rachas de vientos a veces huracanados. Pero Dios está arriba y el tiempo (y quizá pronto también la justicia) van poniendo las cosas en su sitio y a las personas donde deben estar. Por ello hoy vuelvo a hablar de Sanidad para compartir con ustedes una, creo que muy buena noticia, que vuelve a protagonizar y en positivo nuestro paisano y amigo, el Dr. Guillermo Burillo Putze, tanto por méritos propios como por total merecimiento.
Burillo, primer profesor titular de Urgencias de España
Más de una persona se va a “enronchar”, le va a fastidiar, y pudiera tener episodios de “mala conciencia” profesional y hasta personal, cuando se entere de esta noticia que les comento. Pero lo cierto y verdad es que el doctor Guillermo Burillo Putze se ha convertido en el primer médico de Urgencias Hospitalarias de toda España en ganar y ocupar oficialmente una plaza como Profesor Titular de Medicina de una universidad pública, en este caso, en el Departamento de Farmacología, que lidera el doctor y catedrático Ricardo Borges Jurado en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL).
Una gran noticia que es un mérito personal de Guillermo Burillo y que, sin duda, debe suponer un orgullo para él, para la Facultad de Medicina de la ULL, para el Hospital Universitario de Canarias y, por qué no, también para todo nuestro pueblo y nuestra gente de bien.
Las injusticias y ruindades van teniendo respuesta
Como ya dije, el tiempo, la cruda realidad y la justicia (a su ritmo) van poniendo todo donde debe estar. Estoy convencido (al menos yo lo creo así) que Guillermo Burillo ha sido en los últimos años sistemáticamente atacado, presionado y creo que hasta perseguido y acosado, por mantener unos criterios y pautas profesionales de organización y gestión desde la jefatura del Servicio de Urgencias del HUC que, en muchos casos, “molestaba”, o bien no “casaba”, o a lo peor no “interesaba” a la gerencia de turno, bien fuera ocupada por Mercedes Cueto Serrano o por Adasat Goya González.
Ellos nombraron, cesaron, volvieron a nombrar y a cesar a Guillermo Burillo, pero entre nombramientos y ceses, con promesas incumplidas y herramientas que no terminaron de facilitarle, creo que la mayor parte de la verdad la tenía el Dr. Burillo. De hecho, otros gerentes como Ignacio López Puech, Eduardo de Bonis o “Marisol” Pastor Santoveña trabajaron con él, reconociendo su profesionalidad y dedicación.
Ahora piden el cese de Adasat Goya y Esther Monzón
Me temo que, por mucho que se pida desde todas las instancias, ni el ínclito Adasat Goya va a presentar su dimisión, ni ninguna de las personas que lo han respaldado van a cesarlo. No voy a comentar el durísimo comunicado de Intersindical Canaria exigiendo al presidente Fernando Clavijo el “cese fulminante” de la consejera de Sanidad Esther Monzón y del director del SCS, Adasat Goya, “tanto por su impericia en la gestión, como por su peligrosidad para el servicio público”.
Me sorprende la dureza del comunicado, que termina diciendo: “Ya se sabe que, a falta de preparación y formación específica para esgrimir argumentos sólidos, el recurso a los bajos fondos del ataque personal como estrategia es lo habitual en este personaje”. ¿Habrá alguna dimisión o cese? Seguro que no.
Premio para el Hospital Universitario La Candelaria
Reitero mi cansancio por la conflictividad y la negatividad, y me quedo con otra noticia positiva: el galardón internacional otorgado al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), que tiene como gerente a Óscar Díez.
Se trata del premio UNIVANTS of Healthcare Excellence, otorgado por la creación de una guía para manejar el traumatismo craneoencefálico leve mediante una prueba de laboratorio que evalúa dos biomarcadores y permite descartar lesiones sin necesidad de escáner craneal. Más de 5.000 personas han sido tratadas en dos años, reduciendo la estancia hospitalaria en Urgencias en cuatro horas.
Felicito al equipo del Hospital La Candelaria por este merecido premio, mientras recuerdo cuando el HUC era el centro hospitalario de referencia en Canarias.
Algo tiene La Candelaria, venerada por todo el mundo
Remato la faena destacando el éxito de la visita de Nuestra Señora la Virgen de Candelaria, Patrona General de Canarias, a Santa Cruz de Tenerife. Miles de personas, con el obispo Eloy Santiago al frente, la acompañaron en su trayecto desde la Villa Mariana y en su regreso. Durante su estancia en la capital, “La Morenita” congregó a miles de fieles.
A la vista de lo sucedido, concluyo diciendo que algo tiene nuestra Virgen de La Candelaria cuando la inmensa mayoría del pueblo la respeta y venera. ¡Hasta la vuelta!