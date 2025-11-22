22GRADOS irrumpe en el Top 25 de agencias de medios de España: liderazgo canario en el panorama nacional

El Publicista, medio de referencia en el sector de marketing, comunicación y creatividad en España, ha dado a conocer su ranking anual de Agencias de Medios Independientes, en el que 22GRADOS ha logrado escalar hasta el puesto 22 del Top 100 de agencias de medios a nivel nacional. Este ascenso de 7 posiciones con respecto a 2024 refuerza su presencia en el panorama de compra de medios español, confirmando su consolidación como una de las compañías clave del sector a nivel nacional.
Este avance refleja el esfuerzo constante de 22GRADOS por adaptarse a las tendencias del mercado, destacándose por ofrecer soluciones estratégicas y personalizadas que logran conectar a las marcas de manera efectiva con su público objetivo. Además, se distingue por su modelo de comercialización transparente, donde las optimizaciones de las campañas siempre se realizan con el único fin de beneficiar a las marcas para las que trabaja. Esta filosofía permite a sus clientes tener total confianza en que cada decisión y ajuste realizado se traduce directamente en mejores resultados para sus objetivos de negocio.
«Es muy gratificante ver cómo nuestra compañía avanza en el ranking de El Publicista. Este ascenso refleja el trabajo, la dedicación y la pasión de todo nuestro equipo. Desde Canarias, nos sentimos muy orgullosos de poder competir y destacar en el mercado nacional, demostrando que la distancia no limita nuestra capacidad para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes», comenta Sara Hernández, Directora de Medios en 22GRADOS.
Además de este reconocimiento, la compañía se enorgullece de ser una de las pocas en España certificadas en Eulerian, una plataforma avanzada de análisis de datos que permite la optimización en tiempo real de las campañas publicitarias. Eulerian facilita la integración de datos de diversas fuentes, ofreciendo un análisis profundo del comportamiento del usuario y permitiendo a las marcas maximizar el impacto de sus estrategias de medios mediante una gestión precisa y eficiente.
La compañía también se distingue por ser la única canaria que trabaja con un pool de DSPs (Demand-Side Platforms) variado, lo que le permite abordar cada tipología de campaña con la tecnología más adecuada y personalizada. Esta flexibilidad tecnológica, basada en una amplia experiencia, le permite optimizar y maximizar la eficiencia de las campañas, asegurando un alto rendimiento en cada proyecto.
«Este ascenso en el ranking de El Publicista refleja nuestro enfoque estratégico, donde la apuesta por la innovación, integrando perfiles y tecnología avanzadas, así como soluciones DCO, están siendo clave. La trazabilidad, gracias a la gestión de herramientas de analítica y activación como Eulerian y GA4; las principales plataformas de compra de inventario; adserving; y creatividad dinámica, hace que nuestra capacidad para optimizar campañas nos permita ofrecer soluciones personalizadas y de alto impacto en el negocio de nuestros clientes», comenta Álvaro Fraile, Director de Estrategia Digital en 22GRADOS.