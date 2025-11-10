sucesos

Así fue la peligrosa carrera ilegal en Canarias que pudo acabar en tragedia

Los vehículos fueron grabados haciendo carreras ilegales por amigos y conocidos, difundiendo posteriormente las imágenes en redes sociales
Guardias Civiles de los Equipos de Investigación de  Siniestros (EIS) de Arrecife en la isla de Lanzarote, tuvieron conocimiento el  pasado día 20 de octubre de 2025 de la difusión en redes sociales de una  grabación en la que se puede observar el desarrollo de una carrera ilegal entre dos  vehículos, con una peligrosa maniobra de adelantamiento, con el evidente peligro  para el resto de los usuarios de la vía, afectando su conducta claramente a la  seguridad vial. 

Tras el análisis de las imágenes difundidas, procedieron a realizar las  investigaciones oportunas para la identificación de los conductores de los  vehículos, así como para ubicar el lugar y datar el momento de la comisión de los  hechos. 

Del resultado de las mismas se ha podido determinar, que los hechos ocurrieron el  pasado día 19 de octubre en el kilómetro 5,000 de la carretera LZ-42, en el término  municipal de Haría, cuando dos vehículos se encontraban situados en paralelo  ocupando ambos carriles de circulación de la vía que une la población de Guatiza  con Mala que se encuentra limitada a 50 km/h, entablando los mismos una carrera  ilegal durante la cual, ambos vehículos tienen que realizar una brusca maniobra  invadiendo y utilizando el carril reservado al sentido contrario, para evitar colisionar  con otro vehículo que circulaba en el mismo sentido de circulación de la carrera y  por delante de la misma, poniendo en grave riesgo a su conductor

