Así fue la peligrosa carrera ilegal en Canarias que pudo acabar en tragedia

Guardias Civiles de los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS) de Arrecife en la isla de Lanzarote, tuvieron conocimiento el pasado día 20 de octubre de 2025 de la difusión en redes sociales de una grabación en la que se puede observar el desarrollo de una carrera ilegal entre dos vehículos, con una peligrosa maniobra de adelantamiento, con el evidente peligro para el resto de los usuarios de la vía, afectando su conducta claramente a la seguridad vial.
Tras el análisis de las imágenes difundidas, procedieron a realizar las investigaciones oportunas para la identificación de los conductores de los vehículos, así como para ubicar el lugar y datar el momento de la comisión de los hechos.
Del resultado de las mismas se ha podido determinar, que los hechos ocurrieron el pasado día 19 de octubre en el kilómetro 5,000 de la carretera LZ-42, en el término municipal de Haría, cuando dos vehículos se encontraban situados en paralelo ocupando ambos carriles de circulación de la vía que une la población de Guatiza con Mala que se encuentra limitada a 50 km/h, entablando los mismos una carrera ilegal durante la cual, ambos vehículos tienen que realizar una brusca maniobra invadiendo y utilizando el carril reservado al sentido contrario, para evitar colisionar con otro vehículo que circulaba en el mismo sentido de circulación de la carrera y por delante de la misma, poniendo en grave riesgo a su conductor