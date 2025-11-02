EN VIVO | Baskonia-La Laguna Tenerife

Una salida de máxima exigencia para medir un excelente inicio de temporada. La Laguna Tenerife visita al Baskonia (Buesa Arena, 18:00 hora canaria | DAZN) con el firme propósito de prolongar su racha de victorias (7/0 entre ACB y BCL), aunque consciente de la dificultad del reto.
Solo desde un partido casi redondo podrá permitir a La Laguna Tenerife opositar con razones de peso al triunfo ante un rival de Euroliga, que aunque anda en pleno proceso de reinvención, cambio de técnico incluido (Pablo Galbiati sustituyó este verano a Pablo Laso), ya ha sido capaz de derrotar en su cancha al propio Real Madrid en la segunda fecha del calendario doméstico (105-100).
Primer cuarto
Buen arranque de La Laguna Tenerife (2-8). Con orden, los de Vidorreta lograron cometer pocos errores.
Del 5-12 se pasa al empate a 12. El Canarias comenzó a fallar y Kurucs emergió para los locales para cerrar la manga con 18-17.
Segundo cuarto
La Laguna Tenerife, con tres buenas defensas sacó otra vez la cabeza (21-27) tras un parcial de 0-7. Con 24-29, Txus Vidorreta paró el partido para que Baskonia no lograra crecer.
El Canarias volvió a marcharse de la mano de Gio (27-40) para dejar las cosas con 29-40 al descanso.
Marcelinho, en el intermedio, ya valoraba 13; Shermadini, 16.