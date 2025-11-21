Bebe y Luz Casal se unen a Víctor Manuel en el cartel del Festival Mar Abierto

El Festival Mar Abierto acaba de anunciar las actuaciones de Bebe y Luz Casal en 2026. El ciclo de conciertos prepara para el año que viene una edición muy especial, la vigésima. Precisamente, Bebe llegará al Archipiélago con la gira con la que conmemora el 20º aniversario de su disco de debut, Pafuera telarañas (2004), mientras que Luz Casal presentará su nuevo espectáculo, Me voy a permitir.
“Es muy especial contar con artistas de la talla de Bebe y Luz Casal en esta edición tan simbólica para nosotros”, señala Jairo Núñez, director de Mar Abierto Producciones. “Ambas han dejado huella en generaciones y siguen sorprendiendo con su manera de entender la música. Celebrar los 20 años del festival con ellas es también celebrar al público que nos ha acompañado desde el primer día”.
Las dos actuarán en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria: Bebe lo hará el 1 de mayo y Luz Casal, el 7 de junio. La extremeña ofrecerá también un concierto el 2 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna. De este modo, se suman a un cartel del que ya se había anunciado la participación de Víctor Manuel, en Gran Canaria, el 8 de noviembre.
Luz Casal recalará en el Mar Abierto con la gira de presentación de su nuevo álbum, Me voy a permitir, considerado el disco más libre y ecléctico de su trayectoria. En él despliega 10 canciones que funcionan como 10 miradas, 10 actitudes y otras tantas formas de interpretar el mundo. Alternando registros que van desde la chanson francesa al cancionero latinoamericano, del rock a la crónica emocional, su directo se presenta como un puente entre el pasado y el futuro, reafirmando su condición de compositora intuitiva y de una de las intérpretes más excepcionales de nuestro país.
REGRESO Y EVOCACIÓN
Bebe, que regresó este mismo año a los escenarios, se encuentra embarcada en una de las giras más especiales de su carrera, celebrando el 20º aniversario de Pafuera telarañas. Con la perspectiva que da el tiempo, su álbum de debut es uno de los trabajos más emblemáticos de la música española contemporánea.
Tras anunciar por sorpresa esta gira por España y América, la artista promete rememorar con su banda un repertorio que incluye temas tan emblemáticos como Malo, Ella, Siempre me quedará, Con mis manos, Razones o Cuidándote, entre otras canciones que siguen siendo himnos de libertad, emoción y autenticidad.