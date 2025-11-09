Caco Senante vuelve a los escenarios con un emotivo concierto en Jordania

En el auditorio romano de Amán, a la luz de la luna llena de noviembre, el público jordano coreó Volver, volver y aplaudió con entusiasmo a Caco Senante y Mariella Könh. Volver es un verbo que para el músico canario tiene en estos días un significado especial: el de su regreso a los escenarios tras varios meses de ausencia por motivos de salud. Senante ha presentado en el Odeón su espectáculo Chavela, el último trago bajo el título de Chavela, a secas.
Este recital es una celebración de la vida a través de unas canciones que forman parte del imaginario de varias generaciones de hispanohablantes. El artista ha viajado de la mano del Instituto Cervantes de Amán que, en colaboración con la Embajada de México en el reino hachemita, se suma a los actos conmemorativos del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Jordania.
No es la primera vez que Caco Senante visita Oriente Medio, ya actuó en Amán en 2005 con Lo mejor de los mejores, un espectáculo que también llevó a Beirut por esas fechas. Regresó al Líbano en 2021 para cantar en las ruinas de Baalbek, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con Cantamos el mismo idioma.
PROMOCIÓN DE LA CULTURA
“Se trata de un idioma que espectáculos como los que promueve Senante contribuyen a expandir”, señaló la directora del Instituto Cervantes en Amán, Yolanda Soler Onís, durante la presentación del concierto en el Odeón. “No debemos olvidar que entre los fines del IC se encuentran la difusión de la lengua y la promoción de la cultura de los países hispanohablantes -recordó Soler-. Hoy en este escenario milenario se dan cita voces de España y Perú para interpretar, al ritmo de la guitarra del argentino Raúl Kiokio, las canciones mexicanas que Chavela Vargas universalizó”.
Caco Senante reconoce que ha vuelto a sorprenderle el público de Amán, como ya le sucedió en Orán en su día. ”Son conciertos de los que guardas un gran recuerdo: recibes reacciones del público que no esperabas por las diferencias culturales; sin embargo, es una audiencia que se engancha desde la primera canción. Me gustan los públicos difíciles”, añade el músico tinerfeño sonriendo.
“El público que he encontrado en estos países está ávido de escuchar cosas nuevas, nuevas propuestas, y es muy agradecido. Recuerdo el grito con el que nos vitorearon en Orán, como si fuéramos los Rolling Stone; y esas reacciones para un artista son muy gratificantes”.
Senante reconoce que es un privilegio cantar en espacios históricos, como el Templo de Baco en las ruinas de Baalbek o el Odeón de Amán. Supone para él ponerse en la piel de los que actuaron allí hace miles de años, imaginar cómo debió ser ese mundo. Cantar, además, bajo la luz de una luna llena como la que iluminaba esa noche el Odeón es un regalo, más aún tras ese paréntesis de casi tres meses de inmovilidad forzosa.
PROYECTOS
Del aislamiento al que estuvo sometido, debido a complicaciones de la intervención, Caco Senante reconoce que ha salido reforzado, pese a lo duro de la experiencia. “Vuelvo con muchas ganas de seguir subiéndome a los escenarios”. Senante regresa con otra percepción del tiempo: “Ahora tengo prisa por hacer cosas”. Proyectos no le faltan. De esta actividad y del encuentro con la diseñadora Cristina Pineda, que presentaba esos días en Amán una recopilación de leyendas de su personaje Xico, ha surgido una propuesta para llevar el espectáculo de Chavela a México en los primeros meses de 2026.
“HAY SILENCIOS Y SILENCIOS”
Caco Senante recuerda el silencio de esos días de hospital, un silencio muy diferente del que está experimentando, tras los conciertos en Amán, en el desierto de Wadi Rum. “Conocer el silencio y los colores del desierto es mágico. Y es que hay silencios y silencios -comenta-. Yupanqui decía que le tenía rabia al silencio, pero estoy seguro de que fue porque no conoció el de este desierto”.
Caco Senante regresa a España con fuerzas renovadas. Su próxima actuación será en Alicante, el 15 de noviembre, para celebrar el 25º aniversario del grupo Albaladre, con el que ha colaborado tanto en discos como en directo. Prepara también con Amalur Films, productora de Chavela, el último trago, un espectáculo con una antología de canciones que tienen el vino como protagonista. Desde Jordania no hemos podido más que brindar por esta vuelta a los escenarios del artista tinerfeño.