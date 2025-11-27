tenerife

Cambios en el servicio del tranvía durante La Noche en Blanco de La Laguna: horarios y frecuencias

Metrotenerife ha previsto que la Línea 1 preste servicio a su máxima  capacidad con tranvías dobles para la celebración de La Noche en Blanco de  La Laguna, este sábado 29. Como en ediciones anteriores, habrá unidades dobles circulando de manera ininterrumpida durante toda la jornada del  sábado y la madrugada del domingo, día 30.  

Así, el sábado 29 la Línea 1 operará con tranvías dobles desde las 6:00 de la  mañana hasta las 06:00 de la mañana del domingo 30. En especial, el servicio  de tranvías dobles ofrecerá una frecuencia de 10 minutos entre las 16:00 horas  del sábado y las 03:00 de la madrugada del domingo. 

Los servicios de tranvía pueden consultarse en las redes sociales de  Metrotenerife: Facebook, Instagram y X (@tranviatenerife). 

