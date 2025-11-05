Cáritas Diocesana Canarias, Fundación Sonsoles Soriano y CEAR Canarias, ganadoras de los Premios al Valor Social 2025 de Fundación Moeve en el Archipiélago

Cáritas Diocesana de Canarias, la Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canarias) han resultado ganadoras de los Premios al Valor Social 2025 de Fundación Moeve en las Islas. Los galardones, fallados hoy, apuestan por reconocer e impulsar iniciativas sociales que ponen el foco de atención en el voluntariado, las personas con discapacidad intelectual y las personas migrantes, respectivamente.
Las entidades premiadas, seleccionados, de entre un total de 45 candidaturas presentadas, se repartirán un total de 75.000 euros para el desarrollo de sus proyectos a lo largo del próximo año, de los que, según sus cálculos, se beneficiarán 2.000 personas de forma directa del Archipiélago, al tiempo que de forma indirecta llegarán a 22.980.
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, ha presidido el jurado, acompañada por la Diputada del Común, Lola Padrón; la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González; la concejala de Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas; y la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia. Un jurado que ha estado integrado, asimismo, por Rosa Santoro, en representación de los profesionales de Moeve, y la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado.
Candelaria Delgado ha afirmado que “un año más, la Fundación Moeve impulsa la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de su fundadora, Moeve, en proyectos desarrollados por entidades que contribuyen de manera significativa a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Esto, en sí mismo es ya loable, porque inspirar a otros a participar de la construcción social fomenta un tejido corporativo más sólido.
Una cultura corporativa basada en la empatía, la responsabilidad y la acción social, promoviendo la creación de redes de apoyo entre la empresa y su entorno, son valores que se alinean con los impulsados por nuestra Red de Responsabilidad Social Corporativa”. Durante su intervención en el fallo del jurado ha señalado que “ni qué decir tiene que, más allá de ese aspecto, impulsar económicamente los proyectos de estas entidades ofrece un balón de oxígeno a iniciativas de verdad imprescindibles, como las que han resultado ganadoras en esta edición”, trasladando la “enhorabuena a todos no solo por conseguirlo, sino por seguir imaginando una sociedad más justa y unas islas más iguales”.
Por su parte, Belén Machado, tras felicitar a las entidades ganadoras, ha resaltado que “con esta edición, nuestros queridos Premios al Valor Social han premiado ya a 80 entidades en Canarias a lo largo de su historia, todas ellas merecedoras no solo de un apoyo económico para poder desarrollar o reforzar los más que necesarios proyectos que llevan a cabo, sino también de un justo reconocimiento social. Nuestros galardones aportan ambas cosas, además de involucrar a los profesionales de Moeve quienes, con su apadrinamiento de las iniciativas, hacen que se multiplique la solidaridad”.
Proyectos premiados
El jurado ha decidido premiar a Cáritas Diocesana de Canarias, por su `Proyecto Bentayga´, apadrinado por Jorge de Castro.
La Fundación Tutelar Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, también podrá hacer realidad su iniciativa ` El hogar que sueño. Un proyecto para la vida independiente sostenible´, contando con Javier Orrillo como padrino solidario.
Y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canarias), apadrinada por Jesús Méndez, se ha alzado asimismo con un Premio al Valor Social 2025, por su iniciativa `Becas Renueva: formación e integración laboral de jóvenes extutelados en energías renovables en Canarias´.
Con los tres ganadores de este año, son ya 80 los proyectos premiados en Canarias en la trayectoria de los Premios al Valor Social, con una asignación global que asciende a 862.000 euros.
A nivel global, hasta 375.000 euros serán distribuidos entre los 15 mejores proyectos sociales presentados en esta vigesimoprimera edición en todas las zonas donde se celebran estos galardones de Fundación Moeve (Canarias, Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar y Portugal).
Fundación Moeve es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de acciones destinadas a dar respuesta a los principales retos de la sociedad en aquellas zonas en las que su fundadora, Moeve, desarrolla su labor. Aspira a ser un agente de cambio y promotora de la transición ecológica. Los ámbitos de actuación de fundación Moeve son personas, biodiversidad e innovación social.