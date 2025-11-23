La ansiada victoria llegó con un partidazo del Costa Adeje Egatesa (2-1)

A la sexta fue la vencida, y el Costa Adeje Tenerife Egatesa ganó su primer partido en el Heliodoro Rodríguez López con la visita del Atlético de Madrid (2-1), en choque correspondiente a la duodécima jornada de la Liga F Moeve.
Los goles de Elba Vergés y de Claudia Iglesias Bicho, en cada parte, acaban con la mala racha del equipo blanquiazul como local. Con estos tres revitalizantes puntos, el CD Tenerife femenino sigue en la quinta plaza de la clasificación, pero a un solo punto de puestos Champions. El ansiado triunfo cobra aún más dimensión por el rival que visitaba el Estadio, un cuadro colchonero que está disputando la Champions League femenina.
Una victoria que pondrá fin a la lógica ansiedad que genera no poder sumar los tres puntos en los primeros cinco partidos de local ante la afición blanquiazul, RCD Espanyol, Real Madrid, SD Eibar, Levante Las Planas y Granada, pero a la sexta llegó la vencida, y las guerreras pudieron celebrar por todo lo alto el primer triunfo en el Heliodoro con los cerca de 3.000 aficionados que acudieron al partido.
Eder Maestre movió ficha con respecto a alineaciones pretéritas, ya que Sandra Castelló y Paulina Gramaglia eran de la partida en detrimento de Paola Hernández y Carlota Suárez.
El plan de partido salió a la perfección, ya que el Costa Adeje Egatesa fue mejor que el Atlético de Madrid a lo largo y ancho del encuentro. Es más, el resultado pudo ser más abultado para las locales si hubiesen aprovechado ocasiones claras para batir a la internacional Lola Gallardo.
En el minuto 1 avisó el cuadro colchonero con un disparo de Gaby que detuvo Noelia Ramos sin problemas.
El Costa Adeje, bien plantado en el campo con el 5-3-2, avisó de sus intenciones en el minuto 11 con un obús lejano de Sandra Castelló que desvió con la manopla Lola Gallardo por encima del travesaño. Sin tiempo para disfrutar de la ocasión de gol, llegó el 1-0 en el 12 con una primorosa acción de Clau Blanco, que se deshizo de dos rivales en el vértice del área grande, y su medido centro a portería fue rematado de forma espléndida con la cabeza por la catalana Elba Vergés, que se estrenaba en el capítulo goleador. Un golazo y un pedazo de asistencia para subir el 1-0 al electrónico del Heliodoro.
Unos minutos después, en el 16, pudo llegar el 2-0 para las blanquiazules, tras otro soberbio centro de Clau Blanco por banda izquierda que remató Amani cerca del palo de Lola Gallardo.
En el minuto 22, el Atlético de Madrid pudo igualar el choque tras un pase filtrado de Fiamma a Amaiur, que culminó la delantera vasca con un disparo cruzado que abortó Noelia Ramos, que achicó el espacio, para desviar a córner con su cuerpo.
Las ocasiones se seguían sucediendo en las respectivas áreas y ahora le tocaba a las locales. En el minuto 27, la argentina Gramaglia, que completó un gran partido, disparó a manos de Lola Gallardo tras un sensacional pase al hueco de Amani. Diez minutos después (37′), fue Gabi quien pudo subir las tablas al marcador, pero su disparo dentro del área fue repelido por Cinta que envió el esférico a saque de esquina.
Antes de llegar al tiempo de descanso (45+2), destacar un cabezazo de Gramaglia que detuvo en dos tiempos Lola Gallardo. Con ventaja mínima local se llegaba al descanso (1-0).
Tras la reanudación, el Atlético de Madrid movió sus piezas con dos cambios en la línea defensiva. Se quedaban en los vestuarios Lauren Leal y Alexia Fernández, que habían visto cartulina amarilla en la primera parte.
Las primeras ocasiones del segundo acto fueron para el Costa Adeje Egatesa en botas de Sakina Ouzraoui y Aleksandra en los minutos 55 y 57. La delantera marroquí, que firmó un partido extraordinario, disparó con rosca dentro del área, pero el balón salió lejos de los tres palos. Por su parte, la carrilera polaca ponía un balón envenenado que no encontró rematadora en boca de gol.
En el minuto 60, fue la noruega Jensen la que disparó dentro del área saliendo el balón muy cerca del palo de Noelia Ramos. El 2-0 lo tuvo en sus botas Gramaglia en el 64, tras una sensacional galopada de Sakina Ouzraoui, que en velocidad dejó atrás a Fiamma, y su centro al área fue rematado por la argentina, tras un control previo, a los pies de una valiente Lola Gallardo. Una ocasión pintiparada para poner tierra de por medio en el marcador.
Eder Maestre agitó el banquillo con las entradas en el minuto 71 de Carlota Suárez y Bicho en lugar de Amani y Gramaglia. Los cambios resultaron premonitorios porque el 2-0 tuvo una incidencia directa con las dos futbolistas que saltaron al terreno de juego. En el minuto 73, una sensacional asistencia de escorzo con el talón de la delantera gallega dejó a la centrocampista madrileña en ventaja para batir de un disparo seco a Lola Gallardo, que nada pudo hacer para atajar el balón (2-0).
Eder Maestre sacó del campo a una extenuada Sakina Ouzraoui por Paola Hernández, con el objetivo de dormir el partido en los últimos minutos. En el 87 avisó Luany con un disparo que atajó una segura Noelia Ramos, y en el tiempo de prolongación (90+7) Gaby acortó distancias tras una acción elaborada del ataque rojiblanco (2-1). Ya no había tiempo para más, ya que la colegiada Elena Peláez no dejó sacar de centro al equipo tinerfeño.
FICHA TÉCNICA
COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Cinta, Elba, Gavira, Clau Blanco, Natalia Ramos, Amani, Sandra Castelló, Ouzraoui y Gramaglia. También jugaron: Paola Hernández, Carlota Suárez y Bicho.
ATLÉTICO DE MADRID: Lola Gallardo, Andrea Medina, Laurel Leal, Silvia Lloris, Alexia Fernández, Gaby García, Bartel, Fiamma Benítez, Jensen, Amaiur y Luany. También jugaron: Rosa Menayo, Xenia Pérez, Rosa Otermín, Boe Risa y Sheila Guijarro.
GOLES: 1-0, min 12: Elba Vergés. 2-0, min 73: Bicho. 2-1, 90+8: Gaby.
ÁRBITRA: Elena Peláez Arnillas. Comité Técnico Palencia. Asistida por Adriana García y Estefanía Benito. Cuarta árbitra, Verónica González. Mostró cartulinas amarilla a las locales Amani y Natalia Ramos, por parte visitante Laurel Leal, Alexia Fernández y Xenia Pérez.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 2813 espectadores. Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga F Moeve.