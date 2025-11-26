Dani Alves tras el nuevo negocio del açaí con el que intenta reposicionar su imagen: llega a Tenerife

Dani Alves ha vuelto a ocupar titulares, y esta vez no solo por asuntos judiciales o por su nueva faceta como predicador evangelista. Tras ser absuelto del delito de agresión sexual, el exfutbolista se lanza en su etapa empresarial con la apertura de un negocio de alimentación en Tenerife.
Se trata de Twins Açaí Premium, una marca vinculada a productos elaborados a base de açaí, un superalimento que se ha popularizado en los últimos años.
La noticia salió a la luz después de que su pareja, la modelo Joana Sanz, publicara en redes sociales una fotografía del deportista comiendo una tarrina del producto, junto al mensaje: “El mejor açaí premium”. La publicación no fue fortuita: la modelo mencionó la marca, confirmando el nuevo proyecto del brasileño.
Según publicó como primicia el periódico EL ESPAÑOL, Alves figura como “administrador único” de una empresa dedicada al comercio mayorista de productos alimentarios, bebidas y tabaco. Además, el propio exjugador aparece en su perfil profesional vinculado al desarrollo de la marca.
La apertura del negocio en Tenerife se interpreta como una reorientación su carrera lejos de los terrenos de juego e intento para reposicionar su imagen pública recurriendo a un proyecto empresarial.
La apertura de Twins Tenerife ya es una realidad. El nuevo local de la marca impulsada por Dani Alves abrió recientemente sus puertas en la calle Cruz Verde, 24, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, con una inauguración que no pasó desapercibida: los primeros 50 bowls fueron gratuitos, lo que provocó colas desde primera hora y una notable expectación.
El establecimiento ofrece dos formas de consumo: tarrinas para llevar o la opción de montar el bowl en el propio local con diferentes toppings. El producto estrella es el açaí, el superalimento brasileño convertido en tendencia especialmente entre el público joven y asociado a la comida saludable. El negocio ha cuidado la presentación con envases de colores y una carta que incluye opciones veganas, saludables y sin gluten.