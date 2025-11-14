El historietista Mauro Entrialgo protagoniza el ciclo ‘Entre Viñas y Viñetas’ de Noviembre Mes del Vino

El historietista Mauro Entrialgo protagoniza la nueva edición del ciclo Entre Viñas y Viñetas, una de las citas más originales y consolidadas del programa Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna, organizado por la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, la Librería Lemus y el Ayuntamiento de La Laguna.
El historietista visitó el Ayuntamiento de La Laguna este jueves, cuando tenía previsto firmar ejemplares de su obra, al igual que hoy en la Librería Lemus, en horario de 18.00 a 20.00 horas. También este viernes, desde las 20.15 horas, participará en un encuentro junto al especialista Manuel Darias, crítico de cómics y colaborador de DIARIO DE AVISOS con su página Historieta, que publica desde hace más de 50 años
Mauro Entrialgo fue cofundador de la revista satírica TMEO y actualmente publica sus viñetas en la revista de humor El Jueves. Su obra también se pudo disfrutar en las publicaciones dedicadas a los cómics El Víbora y Makoki, así como en Cinemanía, Interviú o El Gran Musical. Además, lleva tiempo comentando la realidad sociopolítica y cultural en la radio. En conjunto, ha publicado más de 50 libros para todo tipo de público, siempre con un humor contundente analizando la realidad social.
Entre sus personajes destacan Herminio Bolaextra, Alter Rollo, Tyrex, Drugos el acumulador, el Demonio Rojo, etcétera. Asimismo, ha realizado teatro, cine, ilustración, cartelismo y música. Recientemente ha publicado el ensayo Malismo con notable éxito, al llevar ya seis ediciones en apenas un año desde su salida al mercado. En 2025 ha publicado los tebeos Curiosidades del mundo del rock en Diábolo Ediciones y Ángel Sefija en Todoterreno para la Editorial Astiberri.
La firma de Mauro Entrialgo se suma ahora a la larga lista de historietistas que ya han pasado por la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo en los 18 años de recorrido de esta ingeniosa iniciativa, única en el panorama español de las denominaciones de origen, que fusiona el arte del vino con el arte del cómic. Un singular maridaje de vino con viñetas que se ha convertido en un homenaje del mundo del tebeo a la bebida social por excelencia.