El Julien Tassin Trio y ‘Pinceladas’ inauguran el Festival NaturaJazz 2025

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, vuelve a partir del viernes a a situarse como punto de encuentro para los amantes del jazz y la fotografía de naturaleza con la celebración de NaturaJazz, el XII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza. El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha; el responsable del festival, Néstor Yanes, y el conservador de Biología Marina del MUNA, y miembro del jurado de Naturajazz 2025, Alejandro de Vera, presentaron este lunes la propuesta.
Museos de Tenerife organiza un año más esta cita cultural que se prolongará hasta el 28 de noviembre, con conciertos cada jueves y viernes, desde las 20.00 horas, donde el público podrá disfrutar de una cuidada selección de proyectos fotográficos acompañados por destacadas formaciones musicales nacionales e internacionales.
La inauguración del festival, este viernes, combinará la proyección de Pinceladas, proyecto ganador del certamen fotográfico de esta edición, y la actuación del Julien Tassin Trio (Bélgica), que trae al MUNA una propuesta de jazz contemporáneo con influencias del blues moderno y la música africana.
El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó en la presentación del festival “el valor de un encuentro que refuerza la proyección cultural de Tenerife y sitúa al MUNA como un referente en la unión entre arte, naturaleza y música”. Acha subrayó que “NaturaJazz continúa creciendo año tras año, atrayendo a artistas internacionales y consolidándose como una plataforma de apoyo para el talento local, así como un espacio de reflexión sobre la importancia de conservar nuestros ecosistemas”.
“El festival, además de ofrecer conciertos de alto nivel, invita a observar la biodiversidad del planeta desde una perspectiva artística y científica, promoviendo una mayor sensibilidad ambiental”, apostilló, al tiempo que recordó que los conciertos serán gratuitos hasta completar el aforo y tendrán una duración aproximada de 80 minutos, más un descanso de 20 minutos.
PROYECTOS
El concurso de fotografía NaturaJazz ha designado en esta edición un total de 11 proyectos finalistas, seleccionados por un comité especializado entre propuestas recibidas desde España, India, Italia y Argentina. Pinceladas, del fotógrafo José Luis Gigirey, fue el ganador absoluto de esta edición.
La programación de NaturaJazz continuará el jueves 13 de noviembre con Ancor Miranda Quartet. Las imágenes proyectadas ese día serán las del proyecto El pulso del océano, de Jesús Yeray Delgado Dorta, además de Islas Canarias. Territorio limitado, avifauna sin límites, de Sebastián Francisco Pagés González.
Michel Mbarga Quartet, desde Camerún, presenta el viernes 14 una fusión de jazz, blues, afrobeat y música tradicional africana. En esta sesión se proyectarán las instantáneas del proyecto Joyas del neotrópico, de Mario Suárez Porras, y Vida chinija, de Amanhuy Duque Hernández.
El jueves 20 será el turno de Manolo Rodríguez Trío y las fotografías Litorales de vida, de José Juan Hernández, y Cómplices del alisio, de Eduardo Ramos Castañeda.
La actuación de John Wooton & Friends llegará el viernes 21, con la participación como artista invitado Polo Ortí. Las imágenes proyectadas serán Ecos de Canarias, de Jesús Yeray Delgado Dorta, y Fauna de las Islas Galápagos, de Enrique del Campo Manzano.
El jueves 27 de noviembre, el colectivo Imazighen, especializado en música gnawa, presenta un espectáculo que combina ritmos tradicionales del norte de África con fusiones de jazz, rock y otras músicas de raíz. La proyección de fotografías incluirá Córdoba salvaje. Fauna entre bosques, ríos y dehesa, de Jesús Miguel González Palmero, y El reino alado, de Eduardo Ramos Castañeda.
El cierre del festival tendrá lugar el viernes 28 de noviembre y correrá a cargo de Laura Klain Trío, un proyecto liderado por la baterista italiana Laura Klain que combina jazz clásico, experimentación sonora y composiciones originales. Todo ello acompañado de una selección de las mejores fotografías del festival.
La programación en detalle se puede consultar en el enlace web https://naturajazz.org/programacion-2025/.