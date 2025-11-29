El Macew y Fotonoviembre presentan por primera vez en España la obra fotográfica de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

La XVIII Bienal Internacional de Fotografía Fotonoviembre, que organiza TEA Tenerife Espacio de las Artes, inauguró este viernes en el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew), en Puerto de la Cruz, Preludio de libertad, una exposición que presenta por primera vez en España la obra fotográfica del artista lituano Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911). Comisariada por Vilma Dobilaite, la muestra se realiza con motivo del 150º aniversario de su nacimiento, celebrando el Año Čiurlionis y el Camino Čiurlionis en España. La introducción de su obra fotográfica en nuestro país marca un momento significativo, revelando aspectos menos conocidos de su legado y enfatizando el valor universal de la libertad creativa.
El acto inaugural contó con la presencia del consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el director artístico de TEA, Sergio Rubira; la concejala de Cultura de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz; la directora del Museo Nacional de Arte M. K. Čiurlionis, Daina Kamarauskienė; el director de ValenciaPhoto, Nicolas Llorens Lebeau; el cónsul honorario de Lituania en Canarias, Carlos Alberto Lorenzo; la presidenta de la Comunidad Lituana en España, Agneta Vansavičienė; el presidente del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias IEHC, Antonio Javier González Pérez; el director del Macew, Celestino Celso Hernández, y la comisaria de la exposición, Vilma Dobilaite.
Preludio de libertad podrá visitarse de manera gratuita hasta el 28 de diciembre, en horario, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas. La exposición consta de 40 fotografías recogidas en el álbum titulado ANAPA 1905, tomadas durante la estancia del artista en el Cáucaso, centrándose principalmente en el mar como metáfora de la libertad, tema central de toda su obra.
Durante su breve vida, falleció a los 35 años, Čiurlionis dejó un legado artístico extraordinario: compuso cerca de 400 obras musicales y 300 obras pictóricas, además de una amplia colección de ilustraciones, fotografías y obra literaria (cuentos, poemas, diarios, cartas…). Čiurlionis sentía una inmensa devoción por su país. Soñaba con una Lituania libre y en 1906 manifestó que toda su obra, presente y futura, estaba dedicada a su patria, entonces ocupada por Rusia. Murió en 1911, antes de ver su sueño hecho realidad.
La decimoctava edición de Fotonoviembre, que se prolongará en parte hasta el 22 de febrero, lleva el arte de más de un centenar de artistas por la Isla a través de una veintena de exposiciones desplegadas en dieciocho sedes y salas expositivas de seis municipios de la Isla, abarcando el área metropolitana, el norte y el sur de Tenerife.
Fotonoviembre se presenta este año con el título de El vértigo de las imágenes, poniendo en valor la complejidad de la imagen contemporánea y el debate que genera la circulación masiva en la era de la inteligencia artificial. Precisamente este título se toma de la exposición que se presenta en TEA, comisariada por Marta Dahó Masdemont. Mientras que Dalia de la Rosa se ha encargado de comisariar Artistas en Selección y Atlántica Colectivas.