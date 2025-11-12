El mejor restaurante chino de Europa llega a Tenerife: así podrás ganar un viaje gratis a China

El perfil de TikTok @descubreconc ha compartido un vídeo que ya acumula miles de visualizaciones mostrando la nueva inauguración de Dragon Kitchen, un restaurante chino gourmet ubicado en la Avenida San Sebastián, 60, en Santa Cruz de Tenerife.
El creador define el local como “el mejor restaurante chino de las Islas Canarias” y destaca su cuidada propuesta gastronómica, que combina platos tradicionales chinos con un toque moderno y precios asequibles. En el vídeo se pueden ver varias de sus elaboraciones más llamativas, como el arroz Kubak que te preparan en mesa y ganó el primer premio gastronómico de Competencia Internacional de Comida China.
@descubreconc El MEJOR restaurante chino de EUROPA llega a Canarias 🇮🇨🏅 Hoy vinimos a 📍Dragon Kitchen. 👉🏻Arroz Kubak: 14,90🏅 👉🏻Golden Rice: 10,80 👉🏻Dimsun variados: 6,90 👉🏻Pan Bao de pato crujiente: 5,90 👉🏻Langostinos com hilo de papa: 7,20 👉🏻Pato laqueado con crepe: 17,50 👉🏻Postres gourmet: 7,50 📍Avenida San Sebastián, 60, Santa Cruz de Tenerife 🍀Opciones vegetarianas 🌶️Opciones súper picantes #restaurante #comida #tenerife #premio #nuevo ♬ Walking Around – Instrumental Version – Eldar Kedem
Entre las recomendaciones más aplaudidas por los usuarios se encuentra también su pato con crepé, que se acompaña de verduras y salsa para preparar al gusto. Además, los postres no pasan desapercibidos: el vídeo muestra el huevo de dragón, elaborado con mousse de chocolate y corazón de mango blanco, y la piedra de dragón, con mousse de coco y matcha en el interior.
Sorteo de un viaje gratis a China
Con motivo de su inauguración, el restaurante Dragon Kitchen ha lanzado un sorteo especial en sus redes sociales cuyo premio estrella es un viaje gratis a China. La promoción está abierta a todos los clientes que participen a través de las redes sociales del restaurante. Para participar, las personas que se hayan tomarodo una foto frente a la fachada antes de la apertura y la compartieron con el local también entrarán automáticamente en el sorteo, que busca celebrar la llegada de este nuevo espacio gastronómico a Santa Cruz de Tenerife y agradecer el apoyo del público desde sus primeros días.
Dragon Kitchen se suma así a la creciente oferta de restaurantes asiáticos en la capital tinerfeña, apostando por una cocina de inspiración tradicional y presentación gourmet, que promete convertirse en una nueva referencia para los amantes de la gastronomía oriental.