El periodista y editor tinerfeño Antonio Salazar recibe el premio Tribuna 2025

ANTONIO SALAZAR ha sido distinguido en los Premios Tribuna 2025 con el galardón a la mejor labor social, por una trayectoria profesional que lo ha convertido en una de las voces más influyentes del análisis económico en Canarias.
El premio pone en valor sus múltiples iniciativas para acercar la economía a los ciudadanos. SALAZAR edita desde 2015 La Gaveta Económica, publicación mensual que distribuye DIARIO DE AVISOS y que ha contribuido de manera decisiva a mejorar la comprensión del funcionamiento económico del Archipiélago.
Su trabajo destaca por la independencia, el espíritu crítico y la vocación de servicio público, cualidades que lo han situado como un referente en el debate económico regional. Con este premio se reconoce no solo su trayectoria, sino también su contribución a una Canarias más informada y consciente de los retos que afronta. Enhorabuena, compañero.