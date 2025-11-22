El PP de Tenerife apuesta por el Puerto de Granadilla y el Polígono Industrial como ejes estratégicos para el impuso económico, industrial y residencial del sur de la Isla

El Partido Popular ha reafirmado hoy que el Puerto de Granadilla y el Polígono Industrial constituyen dos pilares esenciales para el futuro económico, industrial y urbanístico de Tenerife. En la Jornada Popular de Trabajo celebrada en CEGA, dirigentes insulares y locales analizaron el papel de estas infraestructuras no solo en la generación de empleo y actividad empresarial, sino también en la creación de un modelo equilibrado de crecimiento que contemple la vivienda como un factor clave para atraer y retener talento.
Tras una visita técnica al Puerto y al Polígono, el vicepresidente del Cabildo y líder del PP de Tenerife, Lope Afonso, destacó que “Granadilla tiene una oportunidad histórica para convertirse en un referente de la industria y la logística en Canarias”, insistiendo en que el desarrollo industrial debe ir acompañado de una planificación social y residencial coherente.
“Si queremos que la industria sea un motor de empleo estable y bien remunerado, necesitamos también un entorno que permita a las familias vivir con calidad. El crecimiento económico debe ir de la mano del acceso a la vivienda y de un desarrollo urbano ordenado. El puerto y el polígono pueden activar miles de empleos, pero esos trabajadores necesitan hogares accesibles, servicios y conectividad”, afirmó Afonso.
El líder popular insistió en que el Puerto de Granadilla no puede seguir operando por debajo de su capacidad y reclamó “celeridad administrativa, una política portuaria moderna y seguridad jurídica para atraer empresas energéticas, logísticas y tecnológicas”.
Por su parte, el portavoz del PP de Granadilla, Marcos R. Santana, subrayó que el municipio está preparado para asumir un papel protagonista en el futuro económico de Tenerife, pero reclamó que el Gobierno de Canarias “asuma su responsabilidad” en materia de vivienda y de impulso industrial.
“Granadilla no puede ser solo un lugar donde se instalan empresas: debe ser también un municipio donde la gente pueda vivir dignamente. Necesitamos vivienda pública, vivienda asequible y planificación, porque el crecimiento industrial atraerá trabajadores y familias que deben encontrar aquí su hogar”, defendió Santana.
Santana añadió que la economía local ya está notando el impacto positivo del polígono y del puerto, pero insistió en la necesidad de “una visión integral que contemple industria, comercio, emprendimiento, movilidad y vivienda como piezas de un mismo engranaje”.
“El Puerto de Granadilla y el Polígono Industrial son el presente y el futuro de Tenerife. Si se gestionan bien, serán la mayor fuente de actividad económica del sur, generarán empleo de
calidad y permitirán crear nuevos barrios planificados, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de la población”, concluyó.
El Partido Popular reafirmó su compromiso de impulsar, desde todas las instituciones, una planificación estratégica que combine industria, economía, empleo y vivienda, de forma que Granadilla de Abona se consolide como un municipio líder en el progreso económico y social de la isla.
En la jornada de trabajo participaron miembros orgánicos del PP de Tenerife, diputados autonómicos, consejeros del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife y directores insulares y territoriales, así como vecinos y empresarios del sur de la Isla.