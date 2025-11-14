El VIII Premio de Música Joven Alberto Delgado celebra su fase eliminatoria en Santa Cruz de Tenerife

La Fundación CajaCanarias celebra este viernes la fase eliminatoria de su VIII Premio de Música Joven Alberto Delgado, un certamen que busca promover e impulsar la carrera artística de los jóvenes, así como estimular la creatividad y el esfuerzo de los compositores y aficionados a la música en general.
El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife acogerá, a partir de las 17.00 horas y con entrada gratuita hasta completar el aforo, las actuaciones de las cinco formaciones y solistas que optan a alzarse con el galardón, por importe de 3.000 euros.
Los seleccionados son Ana Ayala Quartet feat. Cristopher Pérez, Hergo, Just_beca, Kimera y Tierra de Fuego. El encuentro también contará con la actuación en directo de Sara Socas como artista invitada. Sara Socas (Tegueste, 1997) comenzó su carrera en el mundo de las batallas de MCs en 2017, destacando por su valentía, talento y jabs. En 2023 decidió dejar atrás la competición para centrarse en su carrera como cantante, compositora y multinstrumentista.
El Premio de Música Joven Alberto Delgado 2025 vuelve a contar con la colaboración del Phe Festival, que seleccionará una de las propuestas para formar parte de su programación. La formación o solista que gane el certamen se anunciará en la Gala de los Premios CajaCanarias 2025, que se celebra en el primer trimestre de 2026.
Toda la información acerca de la cita de hoy viernes se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.